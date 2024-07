RS recebe primeira parte de investimentos anunciados pela GM no Brasil

De Gravataí

aplicação de R$ 1,2 bilhão na modernização e produção de um novo modelo na fábrica da General Motors no Rio Grande do Sul O vice-presidente da GM América do Sul, Fabio Rua, informou na manhã desta quinta-feira, 11 de julho, que aé o primeiro desdobramento do ciclo de investimentos anunciado pela empresa para o Brasil no início de 2024. A previsão é de aplicar R$ 7 bilhões nas unidades do País até 2028.

A unidade gaúcha é a mais moderna e produtiva da GM no Brasil e uma das cinco mais modernas e produtivas da montadora no mundo. E, além da tecnologia, conta com quase 6 mil trabalhadores, sendo 2,4 mil empregados diretos. Outra vantagem competitiva é o fato de agregar 16 sistemistas, sendo 13 deles no próprio complexo industrial de Gravataí.