Avenida em região mais valorizada de Porto Alegre atrai cada vez mais varejos

Uma avenida situada na região com metro quadrado mais valorizado de Porto Alegre e do Estado atrai cada vez mais varejos de diferentes segmentos. O motivo? Fluxo de carros e pessoas que só cresce, renda apetitosa (entre as mais altas), novos perfis e gerações de consumidores e o desenvolvimento de comércio de rua, além da alavanca de um dos mais emblemáticos shopping centers gaúchos. Essa combinação de fatores motivou lojistas a escolherem a Nilo Peçanha e vias que desaguam no corredor, abrangendo desde a vizinhança da avenida Carlos Gomes até o Iguatemi Porto Alegre. O Minuto Varejo mapeou novos negócios, de vestuário, beleza, decoração, veículos, alimentação a serviços. O supermercado Bistek, bandeira de Santa Catarina, abriu loja no fim de 2023 na Nilo. O diretor de marketing da rede, Wagner Ghislandi, explica que a filial foi desenhada para dar conta do perfil da região e vem dando resultado superior: "O tíquete médio é 31% mais alto que o da rede, e a venda de vinhos é 50% maior, mais ainda dos rótulos importados". Outras marcas abriram em 2024, como Aduana Hemb (alfaiataria masculina), Cadile's Esportes, de Ijuí, e a casa de carnes do influenciador digital Netão.

Valisere: primeiro sutiã e primeira loja da marca no Rio Grande do Sul

Juliana escolheu o ponto após identificar futuras e novas clientes /PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Bacharel em Física, Juliana Monteiro Goulart tinha uma carreira promissora de mais de 20 anos na área hospitalar de Porto Alegre. Mas decidiu, em 2022, no pós-pandemia, que era hora de ter um negócio próprio. A decisão era por franquia, e a marca acabou unindo memória do passado com potencial e atração para a região que ela escolheria para abrir a primeira e única até hoje loja da Valisere, da icônica campanha publicitária do Meu Primeiro Sutiã, no Rio Grande do Sul. A escolha do endereço, no Parigi Business, na avenida Nilo Peçanha, que tem outras operações de moda com segmentos complementares, foi de olho no potencial que viria no futuro. “Vai ter hotel boutique aqui perto, mais empreendimentos que vão gerar mais fluxo”, cita Juliana. O aporte foi de R$ 400 mil, e a ideia de ter loja de rua e na região foi justamente para captar a clientela que já reside e mais pessoas que devem se mudar. “A Valisere envolve clientes acima de 50 a 70 anos. Muitas buscam atendimento mais personalizado, não querem ir a shopping. Aqui, é fácil de estacionar, conhecer as coleções e fazer a compra". Com as conclusões de novos residenciais, Juliana tem uma certeza: "Vai ter bastante muito agito por aqui".



Modelos importados e fluxo de 170 mil na porta na Nilo Peçanha

Bertaso assinala o movimento na avenida como decisivo para as vendas /PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Primeiro chegou a loja com venda de modelos de luxo e serviço de blindagem de veículos. Em breve, outra operação de carros, da chinesa Neta, vai estacionar ao lado. Tudo no corredor da avenida Nilo Peçanha. "Viemos para cá porque precisávamos de mais espaço e pelo volume de carros que estávamos vendendo. O antigo endereço era na avenida Sertório, mais Zona Norte. O segundo e principal motivo foi o fluxo", detalha Fernando Bertaso, executivo de vendas da Casco. "Neste um ano que estamos aqui, vimos a total diferença de localização e do ponto", resume Bertaso, que também tem ligação com a futura Neta, marca de carro elétrico chinês que abrirá ao lado. O pai dele, Eduardo Bier, mais conhecido como Dado Bier, é um dos investidores e já atuou numa guinada recente, após encerrar contrato do food hall do Bourbon Country, agora comandado pelo Grupo Zaffari, consolidando dobro do complexo. A Casco e a futura Neta estão inseridas no movimento de valorização da região. "A média é de 170 mil carros passando na frente da loja diariamente. Este movimento influencia. Muitos ligam após ver os modelos na vitrine. Temos ainda moradores que vêm nos fins de semana conhecer os carros."



Cris Boaretto foca clientes com vida no entorno do bairro

Lojista está de olho em mulheres que residem e têm a vida no entorno /PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC