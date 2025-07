Novo shopping do Zaffari abre em outubro e já tem quase 40 operações definidas

Depois de seis anos - a construção começou antes da pandemia de Covid-19 -, o shopping center mais complexo e sofisticado que o maior grupo de varejo do Rio Grande do Sul já ergueu na sua história está prestes a abrir. O futuro Bourbon Carlos Gomes, na avenida com mesmo nome em Porto Alegre, já tem data para ser inaugurado.

"A previsão para abertura ao público do empreendimento está definida para a segunda quinzena de outubro", repassou o grupo, em resposta ao questionamento da coluna Minuto Varejo.

Detalhe: os gaúchos vão ganhar dois shoppings quase ao mesmo tempo e muito próximos um do outro, situados na mesma avenida. O Bordaza, que é um mall menor e tem integrantes da família Zaffari na sociedade, começa a operar no último trimestre de 2025.

O Minuto Varejo vem acompanhando as contratações de lojas, serviços, como academia, e área corporativa do novo Bourbon. A lista com quase 40 marcas para previstas para a parte do shopping e quase 10 nas torres está no fim do texto. Os nomes foram obtidos em apurações próprias da coluna.

Duas torres compõem o empreendimento, que teve investimento projetado inicialmente em mais de R$ 350 milhões, valor que deve ser bem superior, com atualização da construção. Um dos trunfos do mall é seguir conceitos de sustentabilidade, com certificação internacional, como a LEED.

As operações listadas já assinaram contrato para abrir no complexo. Boa parte deve estar pronta em outubro, principalmente os restaurantes, que são unidades com estrutura que leva mais tempo de instalação. No cardápio gastronômico do Carlos Gomes, está uma atração internacional, o restaurante Narbona, do Uruguai, esperado para abrir com o complexo.

Shopping tem acabamentos de alto padrão, com muita madeira em detalhes MINUTO VAREJO/JC

O Narbona já tinha sido anunciado, até mesmo para reforçar o padrão e uma fisionomia mais sofisticada do mall. Há mais nomes de alimentação e varejos, de moda, livros, acessórios e outros segmentos. A loja da Chase Brasil, de roupas de ginástica, será a primeira na Região Sul.

Na alimentação, como fast-food, tem McDonald's, mas que estará fora da praça de principal, que, aliás, segue conceito com comidinhas mais saudáveis, paisagismo e pegada de food hall.

Da lista, o cinema Cinépolis, que vai ter serviço com garçom e comidinhas na sala de filmes, deve abrir no final de novembro. Já a academia Bio Ritmo deve começar a operar na largada de 2026.

Nas torres corporativas, estará unidade da gigante de tecnologia Totvs, que só tinha escritório franqueado e terá sede própria. Na Z-Tower e UMA, estão mais nomes empresariais como Bradesco.

Bourbon Carlos Gomes tem certificação que segue especificações sustentáveis MINUTO VAREJO/JC

Imagens que a coluna teve acesso mostram que o empreendimento nada lembra os projetos que até hoje foram abertos pelo grupo. O Bourbon Carlos Gomes foca nas classes A e B.

Situado em uma das avenidas mais badaladas da Capital e na região com metro quadrado e lançamentos imobiliários mais valorizados no Rio Grande do Sul, o novo shopping do Zaffari vai ter também um supermercado da bandeira que vai surpreender a clientela. A marca é referência em padrão, conceito e inovação no setor e virá com novas apostas.

Uma delas é, logo na entrada, uma área de pizzaria, para atender a demanda de comida pronta. O design da loja capricha em acabamentos e sofisticação. Na entrada, está a área de hortifrúti, que costuma ficar no fundo da loja. Aliás, o Bourbon B+, denominação da coluna, deve também ser concorrente do vizinho não muito distante Iguatemi Porto Alegre.

Unidade do supermercado Zaffari vai ter pizzaria para as pessoas levarem pronta MINUTO VAREJO/JC

Operações do complexo do Bourbon Carlos Gomes (Zaffari)

Shopping

1. Arranjos Express

2. Bah Restaurante

3. Bayard Esportes

4. Belshop

5. Bioma Brisas Salon

6.. Bio Ritmo

7. Boali Healthy Food

8. Chase Brasil

9. Cinépolis VIP

10. Dipa Galetos & Grelhados

11. Donna Ly

12 . Freddo Gelateria

13. Farm Rio

14. Gafas & Co

15. Golden Chaves

16. Havanna Heladeria

17. Hering

18. Kopenhagen

19. Lavanderia Chuá

20. Livraria Paisagem

21. McDonald's

22. Milky Moo

23. Mixcell Prime

24. Momentos Tabacaria e Presentes

25.. Narbona (uruguaio)

26.. O Boticário

27. Óticas Carol

28. Panvel

29. Paparotto Cucina

30. Pop Poke

31. Press Café

32. Reserva

33. Ri Happy Brinquedos

34. Salvador Cervejaria

35. Supermercado Zaffari

36. Trópico

37. Yogini

38. Zeiss Vision Center

Torres corporativas (UMA Corporate e Z-Tower):

1. Agromai

2. Bradesco

3. Clínica de Oftalmologia Dr. Rafael Braga

4. Clínica Neurologia Dr. Pedro Schestatsky

5. Isla Digital

6. Ópera Soluções

7. Totvs

Fonte: Apuração Minuto Varejo