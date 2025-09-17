Loja do Nacional que fechou na Zona Norte de Porto Alegre tem novo dono

Mais um ponto que foi do Nacional em Porto Alegre já tem novo dono. A negociação acaba de ser concluída com os proprietários do imóvel onde funcionava a filial na rua Gomes de Freitas, com a avenida Assis Brasil, na Zona Norte da Capital. A coluna Minuto Varejo teve confirmação direto do fundador da rede que vai assumir.

Estão ainda indefinidos os futuros ocupantes de outros pontos que operavam nas avenidas Aureliano de Figueiredo Pinto e Teresópolis, nas ruas José de Alencar e Romaguera da Cunha Correa (Zona Norte) e no Praia de Belas Shopping, na Capital. Também há imóveis fechados no Litoral Norte e alguns no interior.

O supermercadista pediu apenas para não divulgar o nome da bandeira, por enquanto. A rede atua com lojas de bairro e atacarejo e está em expansão. A unidade do Nacional fechou no começo de abril, na primeira leva grande de desativações de pontos da bandeira gaúcha que o grupo Carrefour está tirando de cena.

"Vamos fazer uma loja mais moderna, com perecíveis fortes, entre açougue, padaria e hortifrúti", adianta o fundador da rede que assumirá o ex-Nacional.

Redes gaúchas com um grupo de lojas da bandeira em extinção. Grupo Nicolini, de Bagé, comprou 11 pontos e já está transformando as filiais para sua marca. Viezzer, Kern, Gauchão, Madi, Curitibanos e Superbom compraram uma unidade cada.

O Carrefour, maior varejista brasileiro e de capital francês, decidiu se desfazer do Nacional mantendo escassos pontos físicos que eram do supermercado como bandeira Carrefour, para ficar nas grandes operações de hipermercado, atacarejo Atacadão e clube de compras Sam's Club.