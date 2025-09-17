Porto Alegre,

Minuto Varejo

Publicada em 17 de Setembro de 2025 às 09:02

Loja do Nacional que fechou na Zona Norte de Porto Alegre tem novo dono

Loja da rua Gomes de Freitas, na Zona Norte de Porto Alegre, está fechada

Loja da rua Gomes de Freitas, na Zona Norte de Porto Alegre, está fechada

DANI BARCELLOS/ESPECIAL/JC
Mais um ponto que foi do Nacional em Porto Alegre já tem novo dono. A negociação acaba de ser concluída com os proprietários do imóvel onde funcionava a filial na rua Gomes de Freitas, com a avenida Assis Brasil, na Zona Norte da Capital. A coluna Minuto Varejo teve confirmação direto do fundador da rede que vai assumir.
Estão ainda indefinidos os futuros ocupantes de outros pontos que operavam nas avenidas Aureliano de Figueiredo Pinto e Teresópolis, nas ruas José de Alencar e Romaguera da Cunha Correa (Zona Norte) e no Praia de Belas Shopping, na Capital. Também há imóveis fechados no Litoral Norte e alguns no interior.   
O supermercadista pediu apenas para não divulgar o nome da bandeira, por enquanto. A rede atua com lojas de bairro e atacarejo e está em expansão. A unidade do Nacional fechou no começo de abril, na primeira leva grande de desativações de pontos da bandeira gaúcha que o grupo Carrefour está tirando de cena.  
"Vamos fazer uma loja mais moderna, com perecíveis fortes, entre açougue, padaria e hortifrúti", adianta o fundador da rede que assumirá o ex-Nacional
Redes gaúchas com um grupo de lojas da bandeira em extinção. Grupo Nicolini, de Bagé, comprou 11 pontos e já está transformando as filiais para sua marca. Viezzer, Kern, Gauchão, Madi, Curitibanos e Superbom compraram uma unidade cada.   
O Carrefour, maior varejista brasileiro e de capital francês, decidiu se desfazer do Nacional mantendo escassos pontos físicos que eram do supermercado como bandeira Carrefour, para ficar nas grandes operações de hipermercado, atacarejo Atacadão e clube de compras Sam's Club.  

