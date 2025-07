Carrefour volta atrás e decide fechar único Nacional em shopping em Porto Alegre

Mudança de planos. Depois de informar que manteria a única loja do Nacional em shopping center em Porto Alegre e também no Rio Grande do Sul aberta, o Carrefour voltou atrás e decidiu encerrar a filial até o fim de agosto. A unidade no Praia de Belas Shopping, próximo à orla da Capital, viraria Carrefour.

LEIA MAIS: Lojas do Nacional começam a ser transformadas em bandeira Carrefour

Mais de 15 unidades da bandeira em extinção foram fechadas desde o começo de 2025 por não terem compradores dos pontos. Na Capital, outros dois Nacional têm data para fechar e um outro aberto na Zona Norte não teve definição.desde o começo de 2025 por não terem compradores dos pontos.

LEIA MAIS: Rede que comprou 11 lojas do Nacional começa a trocar bandeira

A informação sobre o fechamento da loja foi no complexo comercial, dada pelo presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre (Sindec), Nilton Neco. "Mudaram de ideia, e o shopping não queria que eles ficassem", especula o dirigente.

A gerência do Praia de Belas emitiu nota indicando que "não comenta relações comerciais com lojistas".

Impactos para o emprego

São pelo menos 70 funcionários na loja. Neco diz que as pessoas podem optar por transferência a outros pontos do grupo ou serão demitidas. Assembleia está marcada para discutir encaminhamentos com os empregados, diz o dirigente. Pontos que foram negociados tiveram manutenção de contratados, como em 11 unidades compradas pelo Nicolini e as duas assumidas por Supermercados Kern e Viezzer Supermercados. Na reabertura, os novos donos ampliaram o quadro.

Carrefour Brasil x bandeira Nacional

A diretora de marketing do Grupo Carrefour Brasil, Claudia Vilhena, explicou, em videocast da coluna Minuto Varejo, que a manutenção da unidade seguiria definições da operação da maior varejista brasileira. O foco é nas bandeiras de hipermercado (Carrefour), atacarejo (Atacadão) e clube de compras (Sam's Club), mas, mesmo assim, o grupo havia decidido manter cinco lojas de formato de vizinhança, que são os supermercados, abertas.

Videocast: Assista à íntegra da entrevista com a diretora do Carrefour

Além da unidade do Praia, também outras quatro entraram nessa estratégia: Barra do Ribeiro, Gramado, Guaíba e Pelotas - a única que não foi vendida ao grupo Nicolini. As de Gramado e Pelotas já mudaram para Carrefour, como mostrou a coluna.

Em junho, o Minuto Varejo conferiu a situação no Nacional do shopping. Funcionários disseram que até o presidente da varejista no Brasil teria ido ao ponto e comentado que operação seguiria funcionando com a bandeira principal. O fluxo do shopping e a região com poucas opções de lojas de autosserviço devem ter pesado.

Mas chamou a atenção que clientes se queixaram muito do atendimento, de preços mais altos que concorrentes e perfil da loja que não dava conta das necessidades. Muitos cobraram pela qualidade "Zaffari", referindo-se ao maior grupo supermercadista do Rio Grande do Sul.