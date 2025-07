Uma das maiores lojas do Nacional em Porto Alegre tem data para fechar

Uma das maiores lojas do supermercado Nacional, bandeira que está sendo extinta pelo Grupo Carrefour Brasil, tem data para fechar. O dia, 3 de agosto, está estampado no cercamento da unidade na avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, ex-Moby Center, no bairro Cidade Baixa, perto do Centro da Capital. É a segunda unidade da marca com desativação prevista. A outra fica no bairro Santana.

A loja da Santana tem descontos bem atrativos, com prateleiras já esvaziando. Na Aureliano, ainda não estão sendo praticadas promoções mais agressivas para reduzir estoques. Ainda tem outra filial da bandeira situada na Zona Norte, na rua Romaguera da Cunha Corrêa, que deve ser fechada, seguindo a lógica da decisão do grupo, como outras que ficam em cidades do interior. O Estado tinha 39 unidades funcionando no começo do ano e outras oito estavam em Curitiba, no Paraná, vendidas ao grupo Muffato.

Minuto Varejo já noticiou que o grupo Dallasanta, que detém a maior parte do imóvel da Cidade Baixa, ponto do bairro Santana deve ter também uma nova bandeira. Negociação entre o pretendente e o Carrefour está nos detalhes finais de formalização da aquisição do ponto comercial, segundo apuração da coluna. A colunajá noticiou que o, que detém a maior parte do imóvel da Cidade Baixa, negocia a locação com outros grupos supermercadistas . O diretor de propriedades do grupo, Pedro Dal Magro, informou que ainda não foi definido o sucessor. O. Negociação entre oestá nos detalhes finais de, segundo apuração da coluna.

O Carrefour, maior varejista do País, não comenta sobre os pontos que estão sendo encerrados ou já foram. Pelo acompanhamento do Minuto Varejo (tem lista no fim do texto), pelo menos 15 unidades já foram fechadas e sem novo ocupante (prédios). Os imóveis não são da varejista, que decidiu pela extinção da bandeira de vizinhança para focar nas operações do hipermercado Carrefour, Atacadão e Sam's Club.

videocast da coluna, o que embasou a decisão nos últimos três anos, desde a compra do ex-grupo BIG, em 2021. Ao mesmo tempo, a Capital (Praia de Belas Shopping), Gramado, Pelotas (rua General Osório), Guaíba e Barra do Ribeiro, que migram para bandeira Carrefour. A diretora de marketing do grupo, Claudia Vilhena, explicou, em, o que embasou a decisão nos últimos três anos, desde a. Ao mesmo tempo, a varejista decidiu manter cinco lojas abertas, situadas na, que migram para

Prateleiras vazias marcam os últimos dias de operação como Nacional no bairro Santana MYRTA FUNCK/DIVULGAÇÃO/JC

No bairro Santana, moradores que frequentam a unidade são avisados pelos funcionários sobre a desativação como Nacional. A previsão é até começo de agosto. Mas pelo ritmo e busca dos produtos com descontos de até 70% em muitos itens pode ser que a loja feche antes. Prateleiras estão esvaziadas. Itens não perecíveis a perecíveis e material de limpeza estão no torra-torra do estoque. Os funcionários devem ser demitidos.

O Carrefour fechou duas filiais na Capital no fim de junho - na rua José de Alencar e na avenida Teresópolis, na Zona Sul. O destino dos imóveis ainda não foi definido ou não é revelado pelos donos. Os prédios são do Real, braço imobiliário do grupo Josapar, o mesmo do arroz Tio João.

Outras filiais já foram descontinuadas em diversas cidades, do Litoral ao interior. Grupos regionais e locais compraram 13 pontos: grupo Nicolini ficou com 11 e Kern (unidade em Novo Hamburgo) e Viezzer (ponto em São Leopoldo) com uma cada.

Lojas do Nacional (vendidas, fechadas e à venda)

ALEGRETE: RUA GENERAL SAMPAIO, 850 (vendida - Nicolini) BAGÉ: AVENIDA TUPY SILVEIRA, 1400 (vendida - Nicolini) BARRA DO RIBEIRO: RUA DO VISCONDE RIO GRANDE, 1147 (Vira Carrefour) CACHOEIRINHA: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA, 1850 (fechada) CAMAQUÃ: AVENIDA BENTO GONÇALVES, 1090 (vendida - Nicolini) CANOAS: AVENIDA GETÚLIO VARGAS 2415 (fechada) CAPÃO DA CANOA: AV. PARAGUASSU, 2578 (fechada) CURITIBA: AV. PREF. ERASTO GAERTNER, 2194 (vendida - Muffato) CURITIBA: AVENIDA SETE DE SETEMBRO BATEL, 4568 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. COMENDADOR ARAÚJO, 370 (vendida - Muffato) CURITIBA: AV. VICENTE MACHADO, 18 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. ANA BERTHA ROSKAMP, 10 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. JOÃO GUALBERTO, 1573 (vendida - Muffato) CURITIBA: RUA MARIANO TORRES, 209 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. 24 DE MAIO, 765 (vendida - Muffato) DOM PEDRITO: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 830 (fechada) ESTEIO: RUA VINTE E QUATRO DE AGOSTO, 371 (fechada) GRAMADO: AV. BORGES DE MEDEIROS, 2300 (vira Carrefour) GRAVATAÍ: AVENIDA DOS ESTADOS, 51 (INDEFINIDA) GUAÍBA: AV. NESTOR DE MOURA JARDIM, 1317 (vira Carrefour) MONTENEGRO: R. BUARQUE DE MACEDO, 40 (INDEFINIDA) NOVO HAMBURGO: RUA LEÃO XIII, 30 (vendida - Kern Supermercados) OSÓRIO: BR-101, KM 97, S/N (INDEFINIDA) PELOTAS: RUA DE BARÃO AZEVEDO MACHADO, 600 (vendida - Nicolini) PELOTAS: RUA GONÇALVES CHAVES, 2.810 (vendida - Nicolini) PELOTAS: RUA LOBO DA COSTA,1251 (fechada) PELOTAS: RUA GENERAL OSÓRIO, 656 (Vira Carrefour) PORTO ALEGRE: AVENIDA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 789 (fecha em 3 de agosto) PORTO ALEGRE: RUA GOMES DE FREITAS, 73 (fechada) PORTO ALEGRE: RUA DOUTOR ROMAGUERA DA CUNHA CORREA, 60 (INDEFINIDA) PORTO ALEGRE: RUA JOSÉ DE ALENCAR, 998 (fechada) PORTO ALEGRE: AVENIDA PRAIA DE BELAS, 1181 (vira carrefour) PORTO ALEGRE: RUA VICENTE DA FONTOURA, 1135 (fecha até começo de agosto) PORTO ALEGRE: AVENIDA TERESÓPOLIS, 2893 (fechada) ROSÁRIO DO SUL: R. BARÃO DO CERRO LARGO, 1479 (vendida - Nicolini) SANTA CRUZ DO SUL: RUA TENENTE-CORONEL BRITO, 440 (vendida - Nicolini) SANTA MARIA: AVENIDA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, 1321 (vendida - Nicolini) SANTA ROSA: AV. EXPEDICIONÁRIO WEBER, 317 (vendida - Nicolini) SANTO ÂNGELO:RUA FLORÊNCIO DE ABREU, 1741 (fechada) SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA: R FRANCISCO JOSE LOPES, 336 (fechada) SÃO BORJA: RUA GEN. SERAFIM DORNELES VARGAS, 898 (vendida - Nicolini) SÃO GABRIEL: RUA DR. FERNANDO ABOTT, 32 (fechada) SÃO LEOPOLDO: RUA SÃO JOAQUIM, 1200 (vendida - Viezzer) SAPUCAIA DO SUL: AVENIDA JOÃO PEREIRA DE VARGAS, 191 (fechada) TORRES: AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 454 (fechada) TRAMANDAÍ: AV. EMANCIPAÇÃO, 1028 (fechada) VIAMÃO: RUA REVERENDO AMÉRICO VESPÚCIO CABRAL, 395 (fechada)

Fonte: Carrefour Brasil e notícias