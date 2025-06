Carrefour decide fechar mais lojas do Nacional; veja em quais cidades

Mais uma leva de lojas da bandeira de supermercados Nacional vai ser fechada no Rio Grande do Sul. Sem conseguir vender os pontos comerciais - os imóveis são de outros proprietários, o grupo Carrefour Brasil, maior varejista do Brasil, decidiu encerrar pontos em três cidades do Litoral Norte, em Porto Alegre, Missões e Sul do Estado.

Na Capital, a filial da rua José de Alencar vai ser desativada. A loja já está com promoções de descontos em produtos preparando o encerramento. Em comunicado, a loja diz que "estaremos encerrando nossas atividades no dia 29/06/25!". Com a decisão, a unidade vai abrir das 8h às 20h e não funcionará nos domingos, até o fechamento.

Outras lojas que vão sair de cena ficam em Tramandai, Capão da Canoas, Torres, Pelotas (rua Lobo da Costa - o grupo Nicolini comprou duas filiais pelotenses entre as 11 do Nacional arrematadas - e tem outra loja indefinida em Pelotas), Santo Ângelo e Dom Pedrito. Segundo o Sindicato dos Comerciários de Santo Antônio da Patrulha e Região, os pontos em Torres, Tramandaí e Capão da Canoa fecham em 30 de junho.

No começo de maio, oito lojas da bandeira já haviam fechado - uma na Capital (rua Gomes de Freitas, na Zona Norte), Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Santo Antônio da Patrulha, São Gabriel, Sapucaia do Sul e Viamão.

O presidente da Federação dos Comerciários (Fecosul), Guiomar Vidor, informa que os funcionários serão demitidos. Acordo com a varejista prevê uma indenização adicional nos casos de fechamento de unidades, além de auxilio alimentação de seis parcelas de R$ 400,00. "Trabalhadores que derem quitação dos contratos de trabalho recebem um piso da categoria por ano trabalhado na empresa", acrescenta Vidor.

Com essa nova lista, restariam entre 10 a 12 unidades com futuro ainda indefinido no Estado, pelo acompanhamento da coluna. Em Porto Alegre, há mais cinco abertas que não tiveram definição. O Minuto Varejo tem informação que uma delas já teve o ponto negociado e está em processo de assinatura do contrato entre o futuro dono do ponto e o Carrefour.

O encerramento das lojas pelo grupo francês faz parte de estratégia de concentrar a operação em atacarejos (Atacadão) e hipermercados (bandeira Carrefour). A companhia, que fechou capital recentemente no Brasil, tem ainda a rede de Sam's Club, que é um clube de compras. São três unidades no Rio Grande do Sul do Sam's e cerca de 30 das demais.

Outra informação que a coluna ouviu de pessoas que atuam no grupo é que lojas do Nacional que não forem fechadas serão alteradas para Carrefour Bairro, modelo de unidade mais compacta e com perfil de atender vizinhança.

Das unidades do Nacional vendidas, 11 estão com o Nicolini, uma com o Supermercados Kern (sede em Ivoti - loja de Novo Hamburgo) e uma com o Viezzer (de Canoas, loja em São Leopoldo). No Paraná, o grupo Muffato comprou as oito lojas.

Lojas do Nacional (vendidas, fechadas e à venda)

ALEGRETE: RUA GENERAL SAMPAIO, 850 (vendida - Nicolini) BAGÉ: AVENIDA TUPY SILVEIRA, 1400 (vendida - Nicolini) BARRA DO RIBEIRO: RUA DO VISCONDE RIO GRANDE, 1147 (INDEFINIDA) CACHOEIRINHA: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA, 1850 (fechada) CAMAQUÃ: AVENIDA BENTO GONÇALVES, 1090 (vendida - Nicolini) CANOAS: AVENIDA GETÚLIO VARGAS 2415 (fechada) CAPÃO DA CANOA: AV. PARAGUASSU, 2578 (Vai fechar em 29/6) CURITIBA: AV. PREF. ERASTO GAERTNER, 2194 (vendida - Muffato) CURITIBA: AVENIDA SETE DE SETEMBRO BATEL, 4568 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. COMENDADOR ARAÚJO, 370 (vendida - Muffato) CURITIBA: AV. VICENTE MACHADO, 18 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. ANA BERTHA ROSKAMP, 10 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. JOÃO GUALBERTO, 1573 (vendida - Muffato) CURITIBA: RUA MARIANO TORRES, 209 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. 24 DE MAIO, 765 (vendida - Muffato) DOM PEDRITO: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 830 ((Vai fechar) ESTEIO: RUA VINTE E QUATRO DE AGOSTO, 371 (fechada) GRAMADO: AV. BORGES DE MEDEIROS, 2300 (INDEFINIDA) GRAVATAÍ: AVENIDA DOS ESTADOS, 51 (INDEFINIDA) GUAÍBA: AV. NESTOR DE MOURA JARDIM, 1317 (INDEFINIDA) MONTENEGRO: R. BUARQUE DE MACEDO, 40 (INDEFINIDA) NOVO HAMBURGO: RUA LEÃO XIII, 30 (vendida - Kern Supermercados) OSÓRIO: BR-101, KM 97, S/N (INDEFINIDA) PELOTAS: RUA DE BARÃO AZEVEDO MACHADO, 600 (vendida - Nicolini) PELOTAS: RUA GONÇALVES CHAVES, 2.810 (vendida - Nicolini) PELOTAS: RUA LOBO DA COSTA,1251 (vai fechar) PELOTAS: RUA GENERAL OSÓRIO, 656 (INDEFINIDA) PORTO ALEGRE: AVENIDA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 789 (INDEFINIDA) PORTO ALEGRE: RUA GOMES DE FREITAS, 73 (fechada) PORTO ALEGRE: RUA DOUTOR ROMAGUERA DA CUNHA CORREA, 60 (INDEFINIDA) PORTO ALEGRE: RUA JOSÉ DE ALENCAR, 998 ((Vai fechar em 29/6) PORTO ALEGRE: AVENIDA PRAIA DE BELAS, 1181 (INDEFINIDA) PORTO ALEGRE: RUA VICENTE DA FONTOURA, 1135 (INDEFINIDA) PORTO ALEGRE: AVENIDA TERESÓPOLIS, 2893 (INDEFINIDA) ROSÁRIO DO SUL: R. BARÃO DO CERRO LARGO, 1479 (vendida - Nicolini) SANTA CRUZ DO SUL: RUA TENENTE-CORONEL BRITO, 440 (vendida - Nicolini) SANTA MARIA: AVENIDA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, 1321 (vendida - Nicolini) SANTA ROSA: AV. EXPEDICIONÁRIO WEBER, 317 (vendida - Nicolini) SANTO ÂNGELO:RUA FLORÊNCIO DE ABREU, 1741 (Vai fechar) SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA: R FRANCISCO JOSE LOPES, 336 (fechada) SÃO BORJA: RUA GEN. SERAFIM DORNELES VARGAS, 898 (vendida - Nicolini) SÃO GABRIEL: RUA DR. FERNANDO ABOTT, 32 (fechada) SÃO LEOPOLDO: RUA SÃO JOAQUIM, 1200 (vendida - Viezzer) SAPUCAIA DO SUL: AVENIDA JOÃO PEREIRA DE VARGAS, 191 (fechada) TORRES: AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 454 (Vai fechar em 30/6) TRAMANDAÍ: AV. EMANCIPAÇÃO, 1028 (Vai fechar em 30/6) VIAMÃO: RUA REVERENDO AMÉRICO VESPÚCIO CABRAL, 395 (fechada)

Fonte: Carrefour Brasil e notícias