Cade aprova compra de 11 lojas do Nacional (ex-Carrefour) pelo Nicolini

O maior pacote de compra de lojas da bandeira Nacional, ex-Carrefour, até agora teve aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para que o novo dono assuma as operações. O grupo Nicolini, com sede em Bagé e 10ª maior rede do Rio Grande do Sul, teve a oficialização do Cade nessa segunda-feira (2), informou o grupo à coluna Minuto Varejo.

O parecer com "aprovação sem restrições" foi publicado no Diário Oficial de União (DOU). As lojas ficam em 10 cidades: Alegrete, Bagé, Camaquã, Dom Pedrito, Pelotas (duas lojas), Rosário do Sul, Santa Cruz, Santa Maria, Santa Rosa e São Borja.

Segundo o grupo da Campanha, conselheiros do Tribunal do Cade tem 15 dias para eventual questionamento. Depois, a decisão é formalizada, para que a rede possa dar andamento ao negócio.

"A implantação da operação pelo Grupo Nicolini ainda dependerá da conclusão das negociações da locações, que ainda estão em andamento", explica, em nota o grupo supermercadista. A marca não divulgou os valores do negócio. Pelo ranking da Agas, o Nicolini faturou R$ 805,8 milhões em 2024.

Quando anunciou o acerto da negociação, em dezembro do ano passado, a rede informou que manteria os empregos e deve ampliar o quadro.

Carrefour colocou como uma das condições para a venda a manutenção dos empregados. O detalhe afastou grupos maiores que chegaram a analisar a compra de pontos, como Comercial Zaffari e Asun. O receio é de um passivo trabalhista futuro, disseram dirigentes das varejistas à coluna

O Nicolini tem 45 anos de operação. Hoje tem 17 lojas (13 supermercados de vizinhança e quatro atacarejos) em oito municípios e mais de 2 mil funcionários. A projeção é até o fim do ano ter todas as novas unidades transformadas no layout e conceito da rede.

Supermercados Kern fez reforma do Nacional de Novo Hamburgo e reabriu com a bandeira

Das 47 unidades do Nacional, sendo oito no Paraná, foram oficialmente vendidas até agora as 11 para o Nicolini, oito para o grupo paranaense Muffato, uma para o Viezzer, de Canoas, situada em São Leopoldo, e outra para o Supermercados Kern, com sede em Ivoti. Viezzer e Kern já fizeram a migração da bandeira para suas operações.

Faltam ainda ter definição 18 filiais, em diferentes cidades. Grupos como o catarinense Bistek, por exemplo, conversa com a varejista francesa sobre a compra. Valor de locação dos pontos e a questão trabalhista são gargalos. Também há mais negociações com redes locais.

Em Bagé, a rede Nicolini tem como principal concorrente o grupo Peruzzo, com quase 30 lojas em diversas cidades e que vem expandindo, mas não entrou na briga pelas unidades do Nacional.

O negócio com o Carrefour mostrou o fôlego do Nicolini. Em 2024, a rede reinaugurou três lojas e abriu mais um atacarejo Atacadaço, em São Gabriel.

Entre atacarejo, reforma de lojas e novo centro de distribuição (CD), que fica pronto em janeiro, o aporte soma R$ 52 milhões no ano passado.

Lojas do Nacional (vendidas, fechadas e à venda)

ALEGRETE: RUA GENERAL SAMPAIO, 850 (vendida - Nicolini) BAGÉ: AVENIDA TUPY SILVEIRA, 1400 (vendida - Nicolini) BARRA DO RIBEIRO: RUA DO VISCONDE RIO GRANDE, 1147 (INDEFINIDA) CACHOEIRINHA: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA, 1850 (fechada) CAMAQUÃ: AVENIDA BENTO GONÇALVES, 1090 (vendida - Nicolini) CANOAS: AVENIDA GETÚLIO VARGAS 2415 (fechada) CAPÃO DA CANOA: AV. PARAGUASSU, 2578 (INDEFINIDA) CURITIBA: AV. PREF. ERASTO GAERTNER, 2194 (vendida - Muffato) CURITIBA: AVENIDA SETE DE SETEMBRO BATEL, 4568 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. COMENDADOR ARAÚJO, 370 (vendida - Muffato) CURITIBA: AV. VICENTE MACHADO, 18 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. ANA BERTHA ROSKAMP, 10 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. JOÃO GUALBERTO, 1573 (vendida - Muffato) CURITIBA: RUA MARIANO TORRES, 209 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. 24 DE MAIO, 765 (vendida - Muffato) DOM PEDRITO: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 830 (vendida - Muffato) ESTEIO: RUA VINTE E QUATRO DE AGOSTO, 371 (fechada) GRAMADO: AV. BORGES DE MEDEIROS, 2300 (INDEFINIDA) GRAVATAÍ: AVENIDA DOS ESTADOS, 51 (INDEFINIDA) GUAÍBA: AV. NESTOR DE MOURA JARDIM, 1317 (INDEFINIDA) MONTENEGRO: R. BUARQUE DE MACEDO, 40 (INDEFINIDA) NOVO HAMBURGO: RUA LEÃO XIII, 30 (vendida - Kern Supermercados) OSÓRIO: BR-101, KM 97, S/N (INDEFINIDA) PELOTAS: RUA DE BARÃO AZEVEDO MACHADO, 600 (vendida - Nicolini) PELOTAS: RUA GONÇALVES CHAVES, 2.810 (vendida - Nicolini) PELOTAS: R LOBO DA COSTA,1251 (INDEFINIDA) PELOTAS: RUA GENERAL OSÓRIO, 656 (INDEFINIDA) PORTO ALEGRE: AVENIDA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 789 (INDEFINIDA) PORTO ALEGRE: RUA GOMES DE FREITAS, 73 (fechada) PORTO ALEGRE: RUA DOUTOR ROMAGUERA DA CUNHA CORREA, 60 (INDEFINIDA) PORTO ALEGRE: RUA JOSÉ DE ALENCAR, 998 (INDEFINIDA) PORTO ALEGRE: AVENIDA PRAIA DE BELAS, 1181 (INDEFINIDA) PORTO ALEGRE: RUA VICENTE DA FONTOURA, 1135 (INDEFINIDA) PORTO ALEGRE: AVENIDA TERESÓPOLIS, 2893 (INDEFINIDA) ROSÁRIO DO SUL: R. BARÃO DO CERRO LARGO, 1479 (vendida - Nicolini) SANTA CRUZ DO SUL: RUA TENENTE-CORONEL BRITO, 440 (vendida - Nicolini) SANTA MARIA: AVENIDA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, 1321 (vendida - Nicolini) SANTA ROSA: AV. EXPEDICIONÁRIO WEBER, 317 (vendida - Nicolini) SANTO ÂNGELO:RUA FLORÊNCIO DE ABREU, 1741 (INDEFINIDA) SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA: R FRANCISCO JOSE LOPES, 336 (fechada) SÃO BORJA: RUA GEN. SERAFIM DORNELES VARGAS, 898 (vendida - Nicolini) SÃO GABRIEL: RUA DR. FERNANDO ABOTT, 32 (fechada) SÃO LEOPOLDO: RUA SÃO JOAQUIM, 1200 (vendida - Viezzer) SAPUCAIA DO SUL: AVENIDA JOÃO PEREIRA DE VARGAS, 191 (fechada) TORRES: AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 454 (INDEFINIDA) TRAMANDAÍ: AV. EMANCIPAÇÃO, 1028 (INDEFINIDA) VIAMÃO: RUA REVERENDO AMÉRICO VESPÚCIO CABRAL, 395 (fechada)

