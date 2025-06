Lojas do Nacional começam a ser transformadas em bandeira Carrefour

A transformação das únicas lojas do Nacional cujos pontos não serão vendidos ou fechados pelo Carrefour no Rio Grande do Sul já começou. A unidade de Gramado, maior polo turístico estadual e um os mais importantes do Brasil, já está com nova bandeira na fachada. Outras filiais do supermercado que terá o nome extinto já estão em processo de mudança.

O supermercado de Gramado já estampa o novo nome: Carrefour. O prédio em estilo que segue arquitetura característica da cidade teve a mudança antes desse fim de semana. Clerio Sander, do Sindicato dos Comerciários da Serra, diz que está ocorrendo reforma estrutural interna para adaptar à "nova marca". A loja tem 40 funcionários. Não houve demissões.

Em Pelotas, a filial da rua Osório, no Centro, também já começa a adaptação, segundo o Sindicato dos Comerciários. As outras que passarão pela "atualização" ficam em Barra do Ribeiro, Guaíba e no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre. A troca na Capital havia citada na Minuto Varejo.

Na Capital, duas lojas fecharam nos últimos dias: na rua José de Alencar, que teve encerramento nos dia 26, antes da data prevista, no dia 28. A antecipação teria ocorrido porque não havia mais produtos para venda. A filial da avenida Teresópolis também saiu de cena. A dúvida agora é sobre qual será o destino dos imóveis, que são da Real, braço de ativos do grupo Josapar, um dos líderes na industrialização de arroz.

Lojas ainda abertas são as da avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, no bairro Cidade Baixa, e a da rua Vicente da Fontoura, no bairro Santana. As duas estão sendo negociadas para venda a outras redes, segundo apurou a coluna. No Litoral e em outras cidades, unidades que não tiveram compradores dos pontos já foram fechadas.

Das 47 unidades da bandeira que está sendo extinta e que surgiu no Estado e teve entre os donos, antes do Carrefour, Sonae, Walmart e ex-Grupo BIG, um pequeno grupo teve compradores dos pontos. Do total, 39 eram no Estado.

O grupo Nicolini, de Bagé, comprou 11 lojas em diversas cidades. O ponto de Novo Hamburgo ficou com o Supermercados Kern, de Ivoti (já com a bandeira nova), e a de São Leopoldo com o Viezzer, de Canoas (também já com novo layout). Oito filiais em Curitiba, no Paraná, já foram assumidas pelo grupo Muffato.