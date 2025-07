Fechamento do Nacional afeta negócios e moradores: "Único sobrevivente", diz taxista

sobrevivente da era Nacional. Tinha lotérica, chaveiro, lan house, lavanderia", lista o taxista Alan Almeida, sobre negócios que foram afetados pelo fechamento do supermercado no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Moradores também reclamam da falta de alternativa no segmento nas proximidades. "Nosso ponto é o único. Tinha lotérica, chaveiro, lan house, lavanderia", lista o taxista Alan Almeida, sobreno bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Moradores também reclamam da falta de alternativa no segmento nas proximidades.

A unidade, na rua José de Alencar, e outras mais de 10 do Litoral ao interior (apuração do Minuto Varejo) foram encerradas porque o Grupo Carrefour, maior varejista brasileira, não conseguiu negociar a venda dos pontos para outras redes. Cinco lojas de bairro da bandeira em extinção são mantidas como Carrefour. Algumas abertas estão sendo negociadas.

A medida é tomada porque a varejista vai concentrar a operação nas marcas de hipermercado Carrefour, atacarejo Atacadão e clube de compras Sam's Club.

"Isso quebrou o bairro", resume o taxista, apontando efeitos indiretos da desativação da loja. Na Capital, também fechou, no fim de junho, a filial da avenida Teresópolis, na Zona Sul. Lá, também funcionavam outros empreendimentos que complementavam o cardápio do supermercado, algo muito comum nas operações das redes.

A lotérica da unidade do Teresópolis, a coluna já tinha mostrado, deve se mudar para o Bourbon Teresópolis, do Grupo Zaffari, que fica próximo.

Almeida lembra que ele e os colegas tinham pintado e reformado as instalações do ponto, buscando melhorar o atendimento aos clientes, maior parte do fluxo que existia já que estão bem na frente.

"Agora tô quase de porteiro do antigo Nacional, dando informações. Muita gente não sabe que fechou", lamenta o motorista, à coluna.

O Minuto Varejo já mostrou moradores que frequentavam o local dizendo que a loja vai fazer falta, pois era a única na vizinhança, que tem muitos aposentados. Alguns reclamaram da queda de qualidade e do atendimento, mas preferiram ter como estava do que não ter opção. Mesma percepção vem sendo postada nas redes do Jornal do Comércio sobre a loja no Praia de Belas Shopping, não muito distante, que será mantida, mas como Carrefour.

Após os fechamentos ou incerteza sobre o futuro de algumas filiais ainda abertas (exemplos são as da avenida Aureliano Figueiredo Pinto e ruas Vicente da Fontoura e Doutor Romaguera da Cunha, na Capital, e Viamão), moradores em diversas regiões e até localidades perguntam sobre o que vai suceder ou o que será feito das edificações.

No Menino Deus, há especulações sobre um empreendimento imobiliário, em vez de um novo varejo, como autosserviço. A coluna busca informações. Tanto o imóvel da José de Alencar como o da Teresópolis são do Real, braço do Grupo Josapar, o meso do arroz Tio João. O Real foi bandeira de supermercados, antes da venda para o português Sonae.