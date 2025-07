Rede que comprou 11 lojas do Nacional começa a trocar bandeira

lojas do Nacional fechando ou que já fecharam sem definição de quando e se vão reabrir. Mas tem 11 pontos da bandeira que o grupo Carrefour está extinguindo, arrematados por uma única rede do interior do Rio Grande do Sul, que começam neste fim de semana a passar pela conversão para a nova marca de supermercado de vizinhança. Temsem definição de quando e se vão reabrir. Mas tem 11 pontos da bandeira que oestá extinguindo, arrematados por uma única rede do interior do Rio Grande do Sul, que começam neste fim de semana a passar pela

O grupo Nicolini, décimo do ranking de 2024 da Agas, informou à coluna Minuto Varejo que as primeiras unidades compradas no começo deste ano vão entrar no processo de mudança a partir de domingo (20). A largada na troca de nome e depois layout será pela sede do grupo, em Bagé, na Campanha.

Unidades vão migrar para o layout da rede, como o exemplo em Bagé, sede do grupo GRUPO NICOLINI/DIVULGAÇÃO/JC

"A primeira será a de Bagé, no Centro da cidade, que fecha no domingo e na segunda (21). Na terça-feira (22), a filial reabre como Osmar Nicolini. Teremos 30 dias pra remover a marca Nacional e deveremos inaugurar como Super Nicolini em mais ou menos 90 a 120 dias", projeta Selmo Dias, diretor de relacionamento da rede, que faturou mais de R$ 800 milhões no ano passado.

Depois de Bagé, virão as filiais de Rosário do Sul e Camaquã. As outras unidades ficam em Alegrete, Dom Pedrito, Pelotas (duas), Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa e São Borja.

"Nesse ano, provavelmente serão sete lojas (conversão). O layout será das últimas lojas inauguradas ou reformadas", adianta Dias.

Hoje são 17 lojas, entre elas quatro atacarejos, e mais de 2 mil funcionários. "Vamos contratar", garante o diretor.

