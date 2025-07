Nacional em bairro de Porto Alegre dá desconto de 70% antes de fechar e ter novo dono

Mais um supermercado de Porto Alegre está com os dias contados, pelo menos da bandeira que opera até agora. A filial do Nacional, ainda do Grupo Carrefour, maior varejista do Brasil, que fica na esquina das ruas Vicente da Fontoura com São Luís, no bairro Santana, na Zona Leste da Capital, entrou em mega liquidação de produtos antes de fechar, provocando corrida de consumidores.

O Carrefour decidiu extinguir a bandeira Nacional, que nasceu no Rio Grande do Sul, para focar nas grandes vertentes - Carrefour Hipermercado, atacarejo Atacadão e Sam's Club.

LEIA MAIS: Carrefour foca três bandeiras e como melhorar experiência do cliente

A loja encerra como Nacional e deve reabrir com bandeira de outra rede, que comprou o ponto do grupo francês. Funcionários informam a clientes, principalmente moradores da vizinhança, que a unidade, uma das últimas ainda em poder do Carrefour que está aberta, fecha até começo de agosto.

Mas pelo ritmo e busca dos produtos com descontos de até 70% em muitos itens pode ser que não cumpra o prazo. Prateleiras estão esvaziadas. Itens não perecíveis a perecíveis e material de limpeza estão no torra-torra do estoque.

Clientes lotam loja atrás de produtos com ofertas e maiores descontos antes de fechamento MYRTA FUNCK/DIVULGAÇÃO/JC

A coluna Minuto Varejo apurou que o negócio está nos detalhes finais para assinar contrato. Outra unidade do Nacional, na avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, também tem conversações em andamento. O Grupo Dallasanta, que detém a maior parte do valor do imóvel, informou que ainda não fechou a transferência de operador. A ideia é continuar como supermercado.

O Carrefour fechou duas filiais na Capital no fim de junho - na rua José Alencar e na avenida Teresópolis. O destino dos imóveis ainda não foi definido ou não é revelado pelos donos. Os prédios são do Real, braço imobiliário do grupo Josapar, o mesmo do arroz Tio João.

Outras filiais já foram descontinuadas em diversas cidades, do Litoral ao interior. Grupos regionais e locais compraram 13 pontos: grupo Nicolini ficou com 11 e Kern (Novo Hamburgo) e Viezzer (São Leopoldo) com uma cada.