Bandeira estreia em Porto Alegre e abre safra de novos atacarejos

Pega teu lugar na plateia porque tem estreia de novas lojas de atacarejo no mercado gaúcho. E vai ser uma sequência de aberturas entre a segunda quinzena de setembro e outubro, pela apuração da coluna Minuto Varejo. A agenda será aberta nesta quarta-feira (17) pela bandeira Jumbo, da rede Max Center, nativa de Alvorada, que terá a primeira unidade do formato em Porto Alegre.

LEIA TAMBÉM: Max Center vai abrir atacarejo entre lojas dos grupos Zaffari

O setor é um dos mais aquecidos, o que foi mostrado pela Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do IBGE de julho. Os atacarejos são um dos escassos segmentos com crescimento no volume de vendas. Em contraste, os supermercados e hipermercados têm avanço mais tímido.

A loja do Jumbo, que abre às 9h desta quarta, fica na avenida Antônio de Carvalho, esquina com a rua Norberto Francisco Rauch, tem 3 mil metros quadrados de área total e gerou 200 empregos. São mais de 10 mil itens no mix. Outra unidade do Jumbo fica em Alvorada.

Os donos da bandeira já preveem uma segunda unidade na Capital, que será erguida na rua Oscar Pereira, no bairro Glória, em direção à Zona Sul e perto da área dos cemitérios. A obra começa em 2026. A rede tem ainda mais três supermercados da bandeira Max Center.

Depois do Jumbo, será a vez do Stok Center, da Comercial Zaffari, segunda maior supermercadista do Rio Grande do Sul, que desembarca em Viamão, no dia 30 de setembro. Será a 42ª loja de atacarejo da marca, maior bandeira gaúcha no formato.

O terceiro atacarejo com data confirmada é o Desco, do grupo Imec, que começa a funcionar na avenida Assis Brasil, 4822, no dia 2 de outubro.

Também estão no cronograma de lançamentos mais uma unidade do Stok Center, desta vez em Pelotas e em 7 de outubro. O Macromix, do grupo Unidasul, vai abrir em Cachoeirinha, mas sem data definida ainda pela supermercadista.