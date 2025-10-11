Nacional fechado pelo Carrefour estampa nova bandeira em Porto Alegre

O assunto mais falado do varejo no Rio Grande do Sul, certamente, é o destino das lojas do Nacional, que o Grupo Carrefour tirou de cena. Tem uma, que a coluna já tinha informado, que ganhou nova bandeira neste sábado (11). Isso mesmo, no bairro Santana, a loja na esquina das ruas Vicente da Fontoura e São Luis, agora tem a bandeira Gauchão Supermercados, que é uma rede de bairro de Porto Alegre. A loja substitui a que havia bem pertinho, que é menor, e vai migrar para este novo ponto, que foi comprado pela varejista porto-alegrense. A previsão é, até novembro, abrir o supermercado. A vizinhança aguarda muito pelo retorno da loja, porque no entorno, tem o Gauchão menor e mercadinhos de bairro, além de um Zaffari, mas que fica um pouco distante. Já as outras lojas do Nacional em Porto Alegre - Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, Praia de Belas Shopping, Avenida Teresópolis, Rua José de Alencar e na Zona Norte, a última a fechar -, não têm ainda, pelo menos até agora, destino. A coluna continua acompanhando. Há cogitações de que o Bistek, uma rede de Santa Catarina, pode assumir, por exemplo, a loja da José de Alencar e, quem sabe, a do Praia. Já uma outra loja do Nacional, que está fechada na Zona Norte, já tem dono. A coluna só não pode informar ainda quem vai ser, porque eles estão nos detalhes finais do contrato da alocação do imóvel, perto da Avenida Assis Brasil.No Interior, quem está avançando, mudando loja, transformando fachada, é o grupo Nicolini, de Bagé, que comprou 11 pontos. E o mais recente que a coluna está dando é que a loja de Santa Maria, que abre agora até o final de outubro, vai ter dentro da área onde ela se situa, no futuro, um mega empreendimento, com duas torres gigantes, e também shopping e escritórios. Então, o fluxo não vai faltar para a galera de Bagé, que está apostando nas unidades que também estão em outras regiões - no Sul, na Fronteira, nas Missões, no Centro e, claro, na Campanha. A coluna continua de olho. Quem tiver informação sobre outras lojas que ainda estão sem novos ocupantes pode mandar por aqui, que a gente vai conferir.