Publicada em 10 de Outubro de 2025 às 13:06

Ex-Nacional e futuro Nicolini em Santa Maria fará parte de shopping com duas mega torres

Unidade já está sendo reformada para abrir Nicolini e onde terá complexo com torres

Um dos supermercados Nacional, bandeira que o Grupo Carrefour tirou de cena em menos de sete meses no Rio Grande do Sul, que está sendo reformado para reabrir com nova marca e dono também vem com outra novidade. O supermercado, futuro Nicolini, de Bagé, será uma das operações de um mega empreendimento com duas torres, incluindo shopping, que estarão entre as mais altas do Estado.
O complexo será o Amaiivos Pai & Filho, que será erguido no bairro Medianeira, próximo ao Centro de Santa Maria, pela incorporadora Jobim. O Nacional fechou no fim de setembro para passar pela reforma. Foi um dos últimos a ser encerrado pelo Carrefour.
O outro fica na Zona Norte de Porto Alegre. Já as lojas das avenidas Aureliano Figueiredo Pinto e Teresópolis, da rua José de Alencar e Praia de Belas Shopping não têm definição sobre reabertura e nova bandeira.  
Selmo Dias, do Nicolini, diz que a loja tem 2,7 mil metros quadrados de área de venda. Serão 150 funcionários, quadro que aumentou frente à operação anterior. A operação deve reabrir até o fim de outubro. A rede tem mais 10 lojas entre o Centro, Campanha, Oeste e Sul gaúchos. A primeira unidade reformada e reaberta fica em Camaquã.  
As duas torres terão 34 andares cada. O lançamento ocorreu em agosto no terreno do futuro complexo. O projeto prevê 85,6 mil metros quadrados de área construída. "O Amaiivos será um dos prédios mais altos do Rio Grande do Sul e o maior multiuso do interior do Estado", valoriza a construtora, em nota em seu site.
O empreendimento prevê 100 lojas, 115 escritórios, quase 900 apartamentos e 567 vagas para veículos. "A área comercial será um ponto de destaque, com um variado mix de negócios e a manutenção do supermercado já existente, um diferencial mercadológico que reforça a tradição do Trevicente", destaca a empresa. 

