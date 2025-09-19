Nicolini assume Nacional de Santa Cruz do Sul e Santa Maria; faltarão Pelotas e Dom Pedrito

A rede de supermercados de Bagé que comprou 11 lojas do Nacional, com pontos comerciais vendidos pelo grupo Carrefour, vai transformar mais duas unidades para sua bandeira. Até agora seis supermercados já migraram para Nicolini. Os dois próximos são os ex-Nacional de Santa Cruz do Sul e Santa Maria. Faltarão outros três pontos: dois em Pelotas e um em Dom Pedrito.

Segundo a rede, a loja de Santa Cruz do Sul, na rua Tenente-coronel Brito, 440, única da antiga bandeira na cidade, fecha neste domingo (21) e reabre na terça-feira (23). Ainda não vai estampar Nicolini na fachada, o que levará 60 a 90 dias, com melhorias mesmo com o ponto aberto.

A loja de Santa Maria vai ser reformada, fechando entre 28 e 29 de setembro para voltar a atender a clientela na segunda quinzena de outubro, informa Selmo Dias, diretor de relacionamento da rede.

Seis das 11 lojas já estão com o grupo e com a fachada nova. As unidades estão sendo reformadas, enquanto estão funcionando. São elas as de Alegrete, Bagé, Camaquã, Rosário do Sul, Santa Rosa e São Borja.

Sobre Pelotas, Dias explica que o Carrefour vai entregar os pontos, que passarão por reformas. As duas lojas devem estar como Nicolini até dezembro. Já em Dom Pedrito, o diretor informa que não houve acerto com o dono do imóvel e a rede busca um novo endereço. A unidade deve voltar em 2026.

Lojas do Nacional (vendidas, fechadas e à venda)

ALEGRETE: RUA GENERAL SAMPAIO, 850 (Nicolini) BAGÉ: AVENIDA TUPY SILVEIRA, 1400 (Nicolini) BARRA DO RIBEIRO: RUA DO VISCONDE RIO GRANDE, 1147 (Carrefour) CACHOEIRINHA: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA, 1850 (Curitibanos) CAMAQUÃ: AVENIDA BENTO GONÇALVES, 1090 (Nicolini) CANOAS: AVENIDA GETÚLIO VARGAS 2415 (fechada) CAPÃO DA CANOA: AV. PARAGUASSU, 2578 (fechada) CURITIBA: AV. PREF. ERASTO GAERTNER, 2194 (Muffato) CURITIBA: AVENIDA SETE DE SETEMBRO BATEL, 4568 (Muffato) CURITIBA: R. COMENDADOR ARAÚJO, 370 (Muffato) CURITIBA: AV. VICENTE MACHADO, 18 (Muffato) CURITIBA: R. ANA BERTHA ROSKAMP, 10 (Muffato) CURITIBA: R. JOÃO GUALBERTO, 1573 (Muffato) CURITIBA: RUA MARIANO TORRES, 209 (Muffato) CURITIBA: R. 24 DE MAIO, 765 (Muffato) DOM PEDRITO: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 830 (Nicolini - aguarda liberação do Carrefour) ESTEIO: RUA VINTE E QUATRO DE AGOSTO, 371 (fechada) GRAMADO: AV. BORGES DE MEDEIROS, 2300 (Carrefour) GRAVATAÍ: AVENIDA DOS ESTADOS, 51 (Madi) GUAÍBA: AV. NESTOR DE MOURA JARDIM, 1317 (Índio) MONTENEGRO: R. BUARQUE DE MACEDO, 40 (Mombach) NOVO HAMBURGO: RUA LEÃO XIII, 30 (Kern Supermercados) OSÓRIO: BR-101, KM 97, S/N (SuperBom) PELOTAS: RUA DE BARÃO AZEVEDO MACHADO, 600 (Nicolini - espera liberação do Carrefour) PELOTAS: RUA GONÇALVES CHAVES, 2.810 (Nicolini - espera liberação do Carrefour) PELOTAS: RUA LOBO DA COSTA,1251 (fechada) PELOTAS: RUA GENERAL OSÓRIO, 656 (Carrefour) PORTO ALEGRE: AVENIDA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 789 (fechada) PORTO ALEGRE: RUA GOMES DE FREITAS, 73 (negociada com rede da RMPA - fechada) PORTO ALEGRE: RUA DOUTOR ROMAGUERA DA CUNHA CORREA, 60 (vai fechar) PORTO ALEGRE: RUA JOSÉ DE ALENCAR, 998 (fechada) PORTO ALEGRE: AVENIDA PRAIA DE BELAS, 1181 (fechada) PORTO ALEGRE: RUA VICENTE DA FONTOURA, 1135 (Supermercados Gauchão - fechada) PORTO ALEGRE: AVENIDA TERESÓPOLIS, 2893 (fechada) ROSÁRIO DO SUL: R. BARÃO DO CERRO LARGO, 1479 (Nicolini) SANTA CRUZ DO SUL: RUA TENENTE-CORONEL BRITO, 440 (vai virar Nicolini) SANTA MARIA: AVENIDA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, 1321 (vai virar Nicolini) SANTA ROSA: AV. EXPEDICIONÁRIO WEBER, 317 (Nicolini) SANTO ÂNGELO:RUA FLORÊNCIO DE ABREU, 1741 (fechada) SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA: R FRANCISCO JOSE LOPES, 336 (fechada) SÃO BORJA: RUA GEN. SERAFIM DORNELES VARGAS, 898 (Nicolini) SÃO GABRIEL: RUA DR. FERNANDO ABOTT, 32 (fechada) SÃO LEOPOLDO: RUA SÃO JOAQUIM, 1200 (Viezzer) SAPUCAIA DO SUL: AVENIDA JOÃO PEREIRA DE VARGAS, 191 (fechada) TORRES: AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 454 (fechada) TRAMANDAÍ: AV. EMANCIPAÇÃO, 1028 (fechada) VIAMÃO: RUA REVERENDO AMÉRICO VESPÚCIO CABRAL, 395 (fechada)

Fonte: Carrefour Brasil, redes e notícias