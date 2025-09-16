Rede que comprou 11 lojas do Nacional estampa bandeira e tem alta nas vendas

Ainda há muita incerteza sobre o destino de alguns pontos que tinham Nacional (grupo Carrefour) ou ainda têm (poucos abertos), como os situados em Porto Alegre. Mas grupos que assumiram unidades, como o Nicolini, de Bagé, e que arrematou 11 pontos, já registram aumento nas vendas nas filiais que estão com a nova bandeira.

Seis das 11 lojas já estão com o grupo e com a fachada nova. As unidades estão sendo reformadas, enquanto estão funcionando. São elas as de Alegrete, Bagé, Camaquã, Rosário do Sul, Santa Rosa e São Borja. As outras cinco ficam em Dom Pedrito, Pelotas (duas), Santa Cruz do Sul e Santa Maria.

Uma das lojas que já está vestida como Nicolini fica na região central de Camaquã GRUPO NICOLINI/DIVULGAÇÃO/JC

"Nesse curto período, já fizemos algumas mudanças principalmente nos setores de padaria e açougue. Isso também refletiu no faturamento", comenta Selmo Dias, diretor de relacionamento da rede.

"Todas as lojas têm localização e pontos privilegiados. São os melhores das cidades", valoriza o diretor.

"As lojas passam por ampla reforma, que inclui comunicação visual, fachada, pintura, forro e até troca de piso. Mais funcionários estão sendo contratados. Até as inaugurações, tem bastante trabalho pela frente", detalha Dias.

A previsão é ter a reinauguração, já na nova fase e com novos donos, até outubro.