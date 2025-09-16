Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 16 de Setembro de 2025 às 09:43

Rede que comprou 11 lojas do Nacional estampa bandeira e tem alta nas vendas

Filial em Rosário do Sul mudou para Nicolini e apresenta mais vendas para os novos donos

Filial em Rosário do Sul mudou para Nicolini e apresenta mais vendas para os novos donos

GRUPO NICOLINI/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Ainda há muita incerteza sobre o destino de alguns pontos que tinham Nacional (grupo Carrefour) ou ainda têm (poucos abertos), como os situados em Porto Alegre. Mas grupos que assumiram unidades, como o Nicolini, de Bagé, e que arrematou 11 pontos, já registram aumento nas vendas nas filiais que estão com a nova bandeira. 
Ainda há muita incerteza sobre o destino de alguns pontos que tinham Nacional (grupo Carrefour) ou ainda têm (poucos abertos), como os situados em Porto Alegre. Mas grupos que assumiram unidades, como o Nicolini, de Bagé, e que arrematou 11 pontos, já registram aumento nas vendas nas filiais que estão com a nova bandeira. 
Seis das 11 lojas já estão com o grupo e com a fachada nova. As unidades estão sendo reformadas, enquanto estão funcionando. São elas as de Alegrete, Bagé, Camaquã, Rosário do Sul, Santa Rosa e São Borja. As outras cinco ficam em Dom Pedrito, Pelotas (duas), Santa Cruz do Sul e Santa Maria.
Uma das lojas que já está vestida como Nicolini fica na região central de Camaquã | GRUPO NICOLINI/DIVULGAÇÃO/JC
Uma das lojas que já está vestida como Nicolini fica na região central de Camaquã GRUPO NICOLINI/DIVULGAÇÃO/JC
"Nesse curto período, já fizemos algumas mudanças principalmente nos setores de padaria e açougue. Isso também refletiu no faturamento", comenta Selmo Dias, diretor de relacionamento da rede.
"Todas as lojas têm localização e pontos privilegiados. São os melhores das cidades", valoriza o diretor.
"As lojas passam por ampla reforma, que inclui comunicação visual, fachada, pintura, forro e até troca de piso. Mais funcionários estão sendo contratados. Até as inaugurações, tem bastante trabalho pela frente", detalha Dias.
A previsão é ter a reinauguração, já na nova fase e com novos donos, até outubro.

Notícias relacionadas