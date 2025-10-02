Zaffari vai abrir novo hipermercado em São Paulo; Minuto Varejo mostra onde

A bandeira gaúcha de supermercado mais famosa no Brasil vai aumentar sua família de lojas na maior cidade do País. Isso mesmo. O Zaffari vai abrir um novo hipermercado em São Paulo e dessa vez em outra região. A rede gaúcha, maior do segmento no Rio Grande do Sul e dona de complexos comerciais, vai se instalar onde foi Carrefour no Shopping Center Norte.

Detalhe: a loja deve vir com padrão mais elevado porque estará dentro de um novo conceito de bairro-cidade que os donos do Shopping Center Norte, a família Baumgart, dona da Vedacit, vai instalar no entorno do empreendimento.