Patrícia Comunello

Publicada em 02 de Outubro de 2025 às 12:58

Zaffari vai abrir novo hipermercado em São Paulo; Minuto Varejo mostra onde

Loja vai ser em área (parte escura) que foi desocupada pela maior varejista de super do Brasil

PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Patrícia Comunello
A bandeira gaúcha de supermercado mais famosa no Brasil vai aumentar sua família de lojas na maior cidade do País. Isso mesmo. O Zaffari vai abrir um novo hipermercado em São Paulo e dessa vez em outra região. A rede gaúcha, maior do segmento no Rio Grande do Sul e dona de complexos comerciais, vai se instalar onde foi Carrefour no Shopping Center Norte.   
Detalhe: a loja deve vir com padrão mais elevado porque estará dentro de um novo conceito de bairro-cidade que os donos do Shopping Center Norte, a família Baumgart, dona da Vedacit, vai instalar no entorno do empreendimento. 

