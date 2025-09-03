Redes locais em expansão assumem lojas do Nacional

Se o grupo Carrefour, maior varejista brasileiro, não quer mais ter supermercados da bandeira Nacional, tem rede que quer e aproveita para fazer expansão. Aos poucos, uma a uma, lojas que eram únicas em cidades de médio porte vão sendo absorvidas por nomes locais do setor. Os mais recentes foram as redes SuperBom, de Imbé, Mombach, de Montenegro, e Índio, de Guaíba. Mas vem mais por aí ainda. A coluna tem informação de que negociações estão com bom andamento, faltando apenas assinar o contrato para troca de dono do ponto comercial. Filiais do Nacional na Zona Norte, já fechadas, devem ter o mesmo destino. O grupo varejista francês decidiu extinguir a rede de vizinhança para focar nos hipermercados Carrefour, Atacadão e Sam's Club. Unidades já foram compradas por Nicolini (11) e Viezzer, Kern, Curitibanos, Gauchão e Madi, uma cada. No Litoral, o Imec comprou pontos em Xangri-Lá e Imbé em 2024.
No Litoral, o SuperBom Supermercados, fundado por um ex-plantador de cana e nativo de Imbé, assumiu a filial de Osório, bem de frente para a BR-101. A conversação teve início logo após o fechamento do Nacional no começo de agosto. A unidade será uma das maiores da rede, que chegará a 11 pontos. Detalhe: a bandeira abriu cinco lojas somente em 2024. "Começamos a negociar logo depois. Sexta-feira (29 de agosto) encerramos com chave de ouro", conta o diretor da rede, Valtair Almeida. Serão abertas 80 vagas de empregos diretos. "A previsão é de abertura em outubro", adianta Almeida. "Vamos começar a repaginar a loja, buscar mão de obra e nos inserir na comunidade de Osório". projeta o diretor. A rede acertou a locação com os donos do imóvel e comprou os equipamentos do Carrefour. Sobre a negociação, Almeida comenta que o valor do aluguel acabou se mantendo. "Não conseguimos reduzir, mas a empresa quer crescer e não podíamos perder essa oportunidade", cita ele: "Estamos em pleno crescimento". O SuperBom deve investir R$ 4 milhões para deixar a unidade no padrão da bandeira, que completará em outubro 27 anos em atividade.
O diretor da rede afirma que entrar em Osório "será um desafio". A comunidade, observa ele, é bem ligada a operações locais, mas lembra que o fundador do SuperBom é da região. "O José Reni Milanezzi dos Santos é ex-plantador de cana de açúcar e hoje é um dos grandes empresário do Litoral", define o gestor. A futura ocupante está em expansão. O ex-Nacional será a sexta unidade a entrar em operação da bandeira desde o começo de 2024. Somente no ano passado, a empresa abriu cinco lojas. O aporte é estimado em R$ 25 milhões nesse um ano e meio. O supermercado implantou pontos recentes em Magistério, Cidreira e Imbé. A rede, com 500 funcionários fora do verão, número que sobe para 800 na alta temporada, também tem ponto que funciona somente no verão. "O plano para 2026 é trabalhar na estrutura da empresa, otimizando processos e procedimentos internos e modernizando as filiais mais antigas", projeta Almeida. As lojas da rede estão Imbé (sete), Magistério (uma), Cidreira (duas) e a futura de Osório (uma).
Outras duas redes bem focadas na vizinhança nas cidades onde atuam negociaram duas outras lojas do Carrefour. O Mombach Supermercados vai chegar a quatro lojas com o ponto do Nacional em Montenegro. Vai ser o Mombach Ferroviário, que abrirá em novembro. A loja ainda opera na antiga bandeira até meados deste mês. A rede começou a falar com o Carrefour ainda em 2024. Serão contratados 40 funcionários, elevando o quadro a 60 pessoas, sendo 20 ligadas ao ex-dono. Serão investidos R$ 8 milhões para deixar a unidade no conceito da rede, adianta o proprietário José Francisco Mombach. "A loja será a maior da marca, com mil metros quadrados de área de venda", dimensiona.
Em Guaíba, o Índio Supermercados assumiu o Nacional. Além disso, comprou equipamentos das filiais fechadas na Capital (José de Alencar e Teresópolis). A unidade já opera sob nova gestão desde junho. São 45 empregados. O investimento foi de R$ 9 milhões, entre reforma e estoque, informa o proprietário Wagner Antonelli. A rede tem hoje 10 estabelecimentos. A mais recente fica no Centro de Guaíba, que tem mais quatro. Outras ficam em Arroio dos Ratos (1), Charqueadas (2), Eldorado do Sul (1) e São Jerônimo (1).
> O Bourbon Carlos Gomes, do Grupo Zaffari, será inaugurado em 30 de outubro. Novas marcas confirmadas: Farm ETC (braço de calçados, bolsas e acessórios da rede) e Ristorantino, de São Paulo.
> A Mostra Glass, em Novo Hamburgo, soma R$ 40 milhões em investimentos e projeta R$ 90 milhões em negócios, durante o evento, que vai até 2 de novembro, e após, 20% acima da edição de 2024, segundo o idealizador, Jones Baptista Jr. O público pode chegar a 25 mil pessoas. O tema deste ano é Viva, “que celebra a pluralidade, a sensorialidade e a conexão entre pessoas, espaços e natureza”, diz a organização. A visitação é diária, na rua Almirante Barroso, 241, no Centro. Ingressos entre R$ 40,00 e R$ 65,00. Vendas pelo linktr.ee/mostraglassoficial.
> O Café da Catedral ganhou segunda unidade, desta vez em ponto icônico da orla de Porto Alegre, no Museu Iberê Camargo. Vai ser o Café Iberê, seguindo a tradição do nome no espaço.
> O Loof (Food & Fun), novo complexo de lazer e gastronomia do grupo Cinesystem abre dia 9 no Bourbon Country, na Zona Norte. A operação é a primeira nesse modelo na rede conhecida por atuar com cinemas.
> A Beleza na Web, que começou no digital de beleza, abriu no fim de agosto a primeira loja no Rio Grande do Sul. É no BarraShoppingSul. Nos 88 metros quadrados, estão mais de 80 marcas.
A coluna vai mostrar a expansão da confeitaria Bella Gula para outros estados e a entrada do Café da Catedral no Museu Iberê Camargo.