Redes locais em expansão assumem lojas do Nacional

Se o grupo Carrefour, maior varejista brasileiro, não quer mais ter supermercados da bandeira Nacional, tem rede que quer e aproveita para fazer expansão. Aos poucos, uma a uma, lojas que eram únicas em cidades de médio porte vão sendo absorvidas por nomes locais do setor. Os mais recentes foram as redes SuperBom, de Imbé, Mombach, de Montenegro, e Índio, de Guaíba. Mas vem mais por aí ainda. A coluna tem informação de que negociações estão com bom andamento, faltando apenas assinar o contrato para troca de dono do ponto comercial. Filiais do Nacional na Zona Norte, já fechadas, devem ter o mesmo destino. O grupo varejista francês decidiu extinguir a rede de vizinhança para focar nos hipermercados Carrefour, Atacadão e Sam's Club. Unidades já foram compradas por Nicolini (11) e Viezzer, Kern, Curitibanos, Gauchão e Madi, uma cada. No Litoral, o Imec comprou pontos em Xangri-Lá e Imbé em 2024.

No Litoral, o SuperBom Supermercados, fundado por um ex-plantador de cana e nativo de Imbé, assumiu a filial de Osório, bem de frente para a BR-101. A conversação teve início logo após o fechamento do Nacional no começo de agosto. A unidade será uma das maiores da rede, que chegará a 11 pontos. Detalhe: a bandeira abriu cinco lojas somente em 2024. "Começamos a negociar logo depois. Sexta-feira (29 de agosto) encerramos com chave de ouro", conta o diretor da rede, Valtair Almeida. Serão abertas 80 vagas de empregos diretos. "A previsão é de abertura em outubro", adianta Almeida. "Vamos começar a repaginar a loja, buscar mão de obra e nos inserir na comunidade de Osório". projeta o diretor. A rede acertou a locação com os donos do imóvel e comprou os equipamentos do Carrefour. Sobre a negociação, Almeida comenta que o valor do aluguel acabou se mantendo. "Não conseguimos reduzir, mas a empresa quer crescer e não podíamos perder essa oportunidade", cita ele: "Estamos em pleno crescimento". O SuperBom deve investir R$ 4 milhões para deixar a unidade no padrão da bandeira, que completará em outubro 27 anos em atividade.

O diretor da rede afirma que entrar em Osório "será um desafio". A comunidade, observa ele, é bem ligada a operações locais, mas lembra que o fundador do SuperBom é da região. "O José Reni Milanezzi dos Santos é ex-plantador de cana de açúcar e hoje é um dos grandes empresário do Litoral", define o gestor. A futura ocupante está em expansão. O ex-Nacional será a sexta unidade a entrar em operação da bandeira desde o começo de 2024. Somente no ano passado, a empresa abriu cinco lojas. O aporte é estimado em R$ 25 milhões nesse um ano e meio. O supermercado implantou pontos recentes em Magistério, Cidreira e Imbé. A rede, com 500 funcionários fora do verão, número que sobe para 800 na alta temporada, também tem ponto que funciona somente no verão. "O plano para 2026 é trabalhar na estrutura da empresa, otimizando processos e procedimentos internos e modernizando as filiais mais antigas", projeta Almeida. As lojas da rede estão Imbé (sete), Magistério (uma), Cidreira (duas) e a futura de Osório (uma).