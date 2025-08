Mais uma rede de Gravataí compra loja do Nacional

Redes locais de supermercados chamam a atenção por arrematarem pontos de lojas da bandeira Nacional, que está sendo extinta pelo Grupo Carrefour. Duas redes de Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), compraram pontos. Depois da Curitibanos ficar com ponto em Cachoeirinha, agora é o Madi que conseguiu negociar a unidade que ainda restava em Gravataí.

A loja fica na avenida dos Estados, em área comercial, e com porte de operação. Segundo João Dimer, dono do Madi, as conversas com o grupo francês foram deflagradas no começo do ano. O negócio foi acertado em março.

Dimer explica que o ponto fechará como Nacional em 31 de agosto. "A partir de 1 de setembro, teremos um tempo de reforma para definir a inauguração", adianta o supermercadista. "Será um supermercado de bairro, focado em qualidade de atendimento e produtos e preços competitivos", garante Dimer.

O Madi surgiu em 2007, no bairro Morada do Vale 3, e hoje tem quatro unidades e um centro de distribuição.

Já a loja de Cachoeirinha já está fechada. Joel Hosel, proprietário do Curitibanos, confirmou a negociação para ficar com o ponto. "Vamos assumir a loja. Estamos fazendo o projeto, mas não temos ainda uma data exata de reabertura", adiantou Hosel.

Ponto comprado pelo Curitibanos fica na principal avenida de Cachoeirinha SIMONE FERNANDES VALEIRO/DIVULGAÇÃO/JC

Porto Alegre, filiais na Zona Norte (uma fechada na rua Gomes de Freitas e outra ainda aberta na rua Romaguera da Cunha Corrêa) já têm negociação avançada, segundo apurou a coluna. Já as lojas fechadas na Rua José de Alencar e na avenida Teresópolis também estariam com tratativas com rede. A unidade no Praia de Belas Shopping, única neste tipo de empreendimento, que iria virar Carrefour, vai ser fechada. A marca que deve assumir a megaloja, âncora do complexo, não foi definida ou já foi e o nome não foi revelado. Em, filiais na Zona Norte (uma fechada na ruae outra ainda aberta na rua) já têm negociação avançada, segundo apurou a coluna. Játambém estariam com tratativas com rede. A unidade no, única neste tipo de empreendimento, que, vai ser fechada. A marca que deve assumir a megaloja, âncora do complexo,

avenida Aureliano Figueiredo Pinto, rede regional, segundo o grupo Dalllasanta, um dos donos do imóvel. A filial no bairro Santana, Bagé será a primeira. Depois, virão as filiais de Rosário do Sul e Camaquã. As outras unidades ficam em Alegrete, Dom Pedrito, Pelotas (duas), Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa e São Borja. O ponto na que fecha em 3 de agosto, está sendo negociado com uma, um dos donos do imóvel. A que fecha no fim de julho , deve ser assumida por rede porto-alegrense. No Interior, o grupo Nicolini começou a fazer a conversão das 11 lojas compradas do Carrefour . Loja em. As outras unidades ficam em Alegrete, Dom Pedrito, Pelotas (duas), Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa e São Borja.

português Sonae.

Lojas do Nacional (vendidas, fechadas e à venda)

ALEGRETE: RUA GENERAL SAMPAIO, 850 (vendida - Nicolini) BAGÉ: AVENIDA TUPY SILVEIRA, 1400 (vendida - Nicolini) BARRA DO RIBEIRO: RUA DO VISCONDE RIO GRANDE, 1147 (Vira Carrefour) CACHOEIRINHA: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA, 1850 (vendida rede Curitibanos) CAMAQUÃ: AVENIDA BENTO GONÇALVES, 1090 (vendida - Nicolini) CANOAS: AVENIDA GETÚLIO VARGAS 2415 (fechada) CAPÃO DA CANOA: AV. PARAGUASSU, 2578 (fechada) CURITIBA: AV. PREF. ERASTO GAERTNER, 2194 (vendida - Muffato) CURITIBA: AVENIDA SETE DE SETEMBRO BATEL, 4568 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. COMENDADOR ARAÚJO, 370 (vendida - Muffato) CURITIBA: AV. VICENTE MACHADO, 18 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. ANA BERTHA ROSKAMP, 10 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. JOÃO GUALBERTO, 1573 (vendida - Muffato) CURITIBA: RUA MARIANO TORRES, 209 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. 24 DE MAIO, 765 (vendida - Muffato) DOM PEDRITO: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 830 (fechada) ESTEIO: RUA VINTE E QUATRO DE AGOSTO, 371 (fechada) GRAMADO: AV. BORGES DE MEDEIROS, 2300 (vira Carrefour) GRAVATAÍ: AVENIDA DOS ESTADOS, 51 (vendida rede Mapi) GUAÍBA: AV. NESTOR DE MOURA JARDIM, 1317 (vira Carrefour) MONTENEGRO: R. BUARQUE DE MACEDO, 40 (INDEFINIDA) NOVO HAMBURGO: RUA LEÃO XIII, 30 (vendida - Kern Supermercados) OSÓRIO: BR-101, KM 97, S/N (INDEFINIDA) PELOTAS: RUA DE BARÃO AZEVEDO MACHADO, 600 (vendida - Nicolini) PELOTAS: RUA GONÇALVES CHAVES, 2.810 (vendida - Nicolini) PELOTAS: RUA LOBO DA COSTA,1251 (fechada) PELOTAS: RUA GENERAL OSÓRIO, 656 (Vira Carrefour) PORTO ALEGRE: AVENIDA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 789 (fecha em 3 de agosto) PORTO ALEGRE: RUA GOMES DE FREITAS, 73 (fechada) PORTO ALEGRE: RUA DOUTOR ROMAGUERA DA CUNHA CORREA, 60 (INDEFINIDA) PORTO ALEGRE: RUA JOSÉ DE ALENCAR, 998 (fechada) PORTO ALEGRE: AVENIDA PRAIA DE BELAS, 1181 (vira carrefour) PORTO ALEGRE: RUA VICENTE DA FONTOURA, 1135 (fechada) PORTO ALEGRE: AVENIDA TERESÓPOLIS, 2893 (fechada) ROSÁRIO DO SUL: R. BARÃO DO CERRO LARGO, 1479 (vendida - Nicolini) SANTA CRUZ DO SUL: RUA TENENTE-CORONEL BRITO, 440 (vendida - Nicolini) SANTA MARIA: AVENIDA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, 1321 (vendida - Nicolini) SANTA ROSA: AV. EXPEDICIONÁRIO WEBER, 317 (vendida - Nicolini) SANTO ÂNGELO:RUA FLORÊNCIO DE ABREU, 1741 (fechada) SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA: R FRANCISCO JOSE LOPES, 336 (fechada) SÃO BORJA: RUA GEN. SERAFIM DORNELES VARGAS, 898 (vendida - Nicolini) SÃO GABRIEL: RUA DR. FERNANDO ABOTT, 32 (fechada) SÃO LEOPOLDO: RUA SÃO JOAQUIM, 1200 (vendida - Viezzer) SAPUCAIA DO SUL: AVENIDA JOÃO PEREIRA DE VARGAS, 191 (fechada) TORRES: AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 454 (fechada) TRAMANDAÍ: AV. EMANCIPAÇÃO, 1028 (fechada) VIAMÃO: RUA REVERENDO AMÉRICO VESPÚCIO CABRAL, 395 (fechada)

Fonte: Carrefour Brasil e notícias