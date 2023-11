Renner abre Youcom no Praia de Belas e encerra expansão de 2023 no RS

marca jovem da Lojas Renner abre nova loja no Rio Grande do Sul, desta vez no Praia de Belas Shopping. A unidade vai ser a quarta do ano a ser inaugurada entre as marcas da companhia, que é a maior varejista de moda do Brasil. , desta vez no Praia de Belas Shopping. A unidade vai ser a, que é a maior varejista de moda do Brasil.

três unidades da bandeira Renner - em Canela , Taquara e Montenegro , em movimento de expansão da marca mais antiga da varejista para cidades do interior. A coluna Já abriram, em movimento de expansão da marca mais antiga da varejista para cidades do interior. A coluna Minuto Varejo tinha noticiado a previsão de abertura em novembro da nova e última unidade da lista do ano.

A Youcon do Praia de Belas estreia nesta sexta-feira (17), no primeiro piso, quase em frente à megaloja da Renner, que tem três andares no shopping.

A unidade da marca jovem tem 246 metros quadrados e teve investimento de R$ 1,6 milhão, informou a Renner. A companhia citou ainda, em nota, que a nova Youcom é a "nona loja da marca inaugurada em 2023". As outras ficam em São Paulo (Bauru e capital), Rio de Janeiro (Niterói), Piauí (Teresina), Acre (Rio Branco), Goiás (Goiânia), Paraíba (João Pessoa) e Distrito Federal (Brasília).

As aberturas também atendem à expansão da marca, com avanço para "municípios ainda inexplorados", diz o diretor da Youcom, Claudio Barone, em nota. “Estamos ampliando a nossa capilaridade com lojas preparadas para receber os clientes com uma experiência omnichannel encantadora."

Em 2022, a marca ganhou 11 novas lojas, uma no Rio Grande do Sul, num aporte de R$ 14 milhões.