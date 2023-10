Renner abre terceira loja de 2023 no Rio Grande do Sul e no interior

A Renner abre nesta sexta-feira (27) a terceira loja da bandeira em 2023 no Rio Grande do Sul e que completa o trio de novos pontos no interior que estava previsto para o ano, segundo informações que a coluna Minuto Varejo já havia veiculado. No País, a nova filial eleva a 13 novas operações estreantes este ano, segundo a companhia com bolsas listadas na bolsa.

Desta vez, o destino é Montenegro, na Região Metropolitana de Porto Alegre, a cerca de 60 quilômetros da Capital. Já abriram unidades em Canela e Taquara.

Antes de fechar 2023, a Lojas Renner, maior varejista de moda do Brasil e com mais três bandeiras (Youcom, Ashua e Camicado), inaugura filial da marca jovem Youcom, no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre. A Youcom voltará a figurar no mix do empreendimento, onde já teve operações no passado.

Em Montenegro, o aporte foi de R$ 10,5 milhões, informou a Renner. O ponto é na rua Travessa Carlos Gottselig, 10, com área total de 1,9 mil metros quadrados. É a estreia da marca na cidade. A bandeira Renner tem mais de 50 lojas no Estado.

"O ponto traz atributos de sustentabilidade, soluções tecnológicas e serviços inovadores para os clientes", descreve a varejista, em nota. Desde 2021, a companhia adota soluções no conceito de circularidade, com uso de materiais reciclados e menor consumo de itens com maior impacto ambiental e energia renovável.

“Esta inauguração fortalece a nossa presença no Rio Grande do Sul”, diz, em nota, a diretora de Operações da Lojas Renner, Fabiana Taccola.

Na largada do ano, a companhia chegou a fechar 20 lojas, com maior número de Camicadoe Youcom, duas delas gaúchas - em shopping da Capital e em Novo Hamburgo. Depois, em julho, a clássica Renner da antiga Livraria do Globo, na rua dos Andradas, em Porto Andradas, foi fechada. A empresa alega revisão de localização e também retorno do negócio.

O CEO da Renner, Fabio Faccio, disse, ao falar com o Minuto Varejo em maio, que a varejista seria mais seletiva nas aberturas em capitais e intensificaria a expansão para cidades médias no interior.