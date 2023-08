Renner abre loja em Canela que segue conceito sustentável

A maior varejista de moda do Brasil, a gaúcha Lojas Renner, abriu a primeira unidade do ano em solo gaúcho. Além da filial de Canela, como a coluna Minuto Varejo tinha antecipado, vão ser abertas este ano. , abriu a primeira unidade do ano em solo gaúcho. Além da filial de Canela, como a mais duas da bandeira principal da rede e outra da Youcom vão ser abertas este ano.

Taquara e Montenegro terão filiais da Renner. A Youcom deve ser em Porto Alegre, mas a rede não divulgou o destino ainda. A concentração de novos pontos em cidades de porte médio e no interior, que foi regra nas aberturas de 2022, faz parte da estratégia de interiorização, segundo Faccio.

Com a sequência prevista de novas operações, a marca parece que deixa para traz os primeiros meses do ano com fechamento de lojas no Rio Grande do Sul.

A unidade está funcionando desde essa quinta-feira (3) e segue o conceito circular, com diversas soluções, arquitetura, materiais, fonte de energia e ambientes sustentáveis. A filial serrana, que teve aporte de R$ 11 milhões, tem três pisos com área de 1.581 metros quadrados na rua Felisberto Soares, próximo à Catedral de Pedra.

Em Porto Alegre, a marca também tem novidade. Foi reinaugurada nesta sexta-feira (4) a megaloja com 6,6 mil metros quadrados de área de venda no Shopping Iguatemi, com três pisos, que foi transformada em modelo circular. A coluna já tinha mostrado como estava a loja ao longo das obras , que foram feitas por etapas, sem fechar completamente para o público.

O CEO da companha, Fabio Faccio, já tinha dito à coluna Minuto Varejo que todos os novos pontos vão seguir o conceito. A Renner é uma das varejistas mais engajadas no tema verde.

"A Renner nasceu no Rio Grande do Sul e mantém uma forte conexão com os gaúchos. Implementar no estado um conceito de loja tão pioneiro é um marco importante para a nossa empresa", comenta a diretora de Operações, Fabiana Taccola, em nota.