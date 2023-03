Renner abre quinta loja circular no Brasil e a primeira no Rio Grande do Sul

A gigante varejista de moda brasileira, a gaúcha Renner, já apresentou aos consumidores como é a sua primeira unidade física no Rio Grande do Sul que segue o conceito de loja circular. Circular porque tem a ver com sustentabilidade, da energia a layout e coleções.

A operação fica no Shopping Iguatemi e abriu nessa terça-feira (7), mas ainda não está completa. A loja convencional da marca no empreendimento está em transformação. A primeira etapa foi concluída no primeiro piso, mas faltam ainda mais dois andares.

A coluna Minuto Varejo foi a primeira a mostrar, em meados de janeiro, a mudança no modelo de varejo. É a quinta filial da loja circular da varejista de moda. Outras três unidades ficam no Rio de Janeiro e uma em São Paulo.

"A meta é ampliar o modelo nos próximos anos", projetou a gigante de moda, em nota.

Os componentes de layout, materiais, coleções e fontes de energia com pegada sustentável estão presentes na área transformada. Da vitrine mais moderna e que aproxima o cliente, à tinta usada nas araras onde são expostas as roupas, ao mobiliário, a roupas, e ao teto (que foi expandido com retirada de forro de gesso), tudo na nova loja transpira circularidade.

Além de aspectos ligados a uso de materiais e fontes de energia, a loja também vem com aplicações que melhoram o acesso e inclusão das pessoas. Tem elevador de acessibilidade entre os andares, checkout autônomo, caixas de autoatendimento em todos os andares e provador com lounge e cabines para todos os gêneros (o primeiro no Estado) no mesmo ambiente. Segundo a Renner, o provador proporciona nova experiência aos consumidores.

Painel em meio à área da loja apresenta os impactos da circularidade na operação. Fotos: Patrícia Comunello/JC

A empresa investirá cerca de R$ 26 milhões para transformar a unidade do Iguatemi em "uma loja que incorpore as melhores práticas de sustentabilidade e circularidade, combinadas com novas soluções de omnicanalidade que ofereçam experiências de compra cada vez mais encantadoras aos clientes", diz em nota.

A companhia, dona também das bandeiras Youcom, Camicado e Ashua, começou a obra em 2 de janeiro. A conclusão total do novo modelo é prevista para meados do ano, na largada do segundo semestre.

A rede esclarece, também por nota, que o número de funcionários (não é indicado o número) e a área física da loja vai continuar o mesmo. São 6.670 metros quadrados de área total e 4.320 m² de área de vendas.

Durante a reforma, os níveis que não estão em mudança permanecem abertos. Agora foi dado início para a alteração no padrão no segundo piso.

Em conversa com a equipe da loja, a coluna ouviu uma indagação inusitada de clientes que passavam e viam tapumes avisando sobre a virada para loja circular.

Provador para todos os gêneros é o primeiro em uma filial da rede no Estado e foca também experiência

"A loja vai ser redonda? Como vai ser?", reproduziu um dos funcionários. De pronto, a equipe explicava que não se tratava de formato físico do espaço, mas de um novo conceito de unidade.

"Circular" engloba modelo de negócio que prioriza o uso sustentável de recursos, com otimização nos processos da atividade, com insumos mais duráveis, recicláveis e renováveis.

"O modelo de loja circular tem como foco a ecoeficiência e a máxima redução dos impactos ambientais, da obra à operação. Aplica conceitos como a reutilização e o descarte adequado de materiais ao final da sua vida útil, menor geração de resíduos e de emissões de gases de efeito estufa, economia de água, uso de energia de fontes renováveis de baixo impacto, menor consumo energético, instalação de equipamentos automatizados e mais eficientes, manutenção de espaços verdes e utilização de materiais recicláveis nos manequins e itens de decoração", lista a companha, na nota.

"Fomos pioneiros ao inaugurar, em outubro de 2021, a primeira loja circular do varejo brasileiro", demarcou, por nota, a diretora de operações da companhia, Fabiana Taccola.

As bandeiras da Lojas Renner, como é listada na bolsa de valores brasileira (B3), somam mais de 660 unidades no Brasil e no Uruguai e na Argentina, nos dois países com bandeira Renner.

O grupo varejista definiu a meta de, até 2030, ter 100% das peças de vestuário das marcas próprias mais sustentáveis.