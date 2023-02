Renner diz que abrirá mais Youcom, após fechar loja em shopping do Zaffari

coluna Minuto Varejo garantindo que fará expansão física da bandeira no Estado. A Após fechar a primeira loja aberta no Rio Grande do Sul de sua marca jovem, a LOjas Renner, maior varejista de moda do Brasil, enviou nota àgarantindo que fará expansão física da bandeira no Estado. A coluna informou que a filial da Youcom , que funcionava desde 2013 no Bourbon Shopping Ipiranga, bandeira do grupo Zaffari em Porto Alegre, fechou dia 4 de fevereiro.

A principal marca da varejista de moda, a Renner fechará também uma filial, mas no Espírito Santo.

Na nota, a varejista diz: "A marca ressalta que seguirá expandindo suas unidades em Porto Alegre e no interior do Rio Grande do Sul. Os clientes da Capital e região metropolitana seguem sendo atendidos nas outras seis unidades localizadas em Porto Alegre e nas cidades de Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo".

Apesar de já não estar mais no cardápio de opções de compras dos frequentadores do Bourbon, o nome da bandeira jovem permanecia na placa em frente ao Bourbon com marcas presentes no empreendimento no último sábado (11).

A Renner não chegou a explicar as razões que levaram à decisão de encerrar a operação, após quase 10 anos o local. A coluna apurou com fontes que acompanham o segmento que a unidade apresentava baixo desempenho em receita. A característica da loja era de ofertar um portfólio de ponta de coleções. Também o perfil do público que frequenta o Bourbon pode ter afetado o fluxo e a conversão (vendas) do ponto.

A Airaz, gestora dos shoppings do Zaffari, disse, por nota, que a saída da Youcom ocorreu por "questões estratégicas" da varejista de moda.

Recentemente, dois shoppings do Zaffari, o Moinhos Shopping e o Bourbon Country, tiveram fechamento de unidades do fast-food Burger King, que alegou falta de rentabilidade das operações. Outra filial foi encerrada no Rua da Praia Shopping, no Centro Histórico da Capital.

Mesmo com a saída das marcas, a Airaz computa mais de 70 novas operações abertas em 2022 entre shoppings tanto no Estado como em São Paulo e galerias comerciais, como as existentes em supermercados do Zaffari, e quase 10 devem abrir na largada deste ano, diz por nota.

A principal bandeira da companhia Lojas Renner, listada na bolsa de valores, também terá baixa. Uma filial de rua da Renner fecha no fim de fevereiro em Vitória, capital do Espírito Santo, confirmou a varejista.

Em 2022, a maior expansão da Renner no Estado foi liderada por sua principal bandeira, que ganhou nove lojas na rede gaúcha. A companhia tem ainda a Ashua e Camicado. No total das marcas, foram abertas 11 unidades no Rio Grande do Sul, somando R$ 91,9 milhões em investimentos

A Renner passou a ter mais pontos em Sapucaia do Sul, Bento Gonçalves, Porto Alegre, Ijuí, Santa Rosa, Esteio, Carazinho, Alegrete e Cachoeira do Sul. A Youcom ampliou a presença no interior, ao abrir em Passo Fundo. A Camicado ganhou ponto em Pelotas.