Carrefour fecha dois Maxxi Atacado no RS em vez de converter para Atacadão

coluna Minuto Varejo. Nem todas as lojas arrematadas pelo Carrefour, maior varejista brasileiro, do pacote do ex-BIG se mantiveram abertas com outra bandeira. Dois Maxxi Atacado situados em regiões diferentes do Rio Grande do Sul fecharam as portas no fim de abril, confirmou o grupo francês à

Segundo o grupo, foram adquiridas mais de 90 lojas do ex-BIG, 13 delas da Maxxi.

"De acordo com avaliações realizadas, concluímos que as lojas Maxxi de Rio Grande e Caxias do Sul não seriam uma opção diferenciada para os clientes, que já possuem cobertura de outras bandeiras, incluindo Atacadão", explicou a rede, em nota.

"Assim, decidimos encerrar as suas atividades", completa a companhia, na manifestação.

Segundo o Carrefour, o processo de conversão das lojas do ex-BIG começou em setembro do ano passado e segue "análises das demandas de cada região e da complementaridade do nosso ecossistema".

Conselho Administrativo de Direito Econômico (Cade) determinou a venda dos pontos em Santa Maria (um dos existentes), Gravataí e Viamão. Três lojas do Maxxi não ficaram com o grupo. Devido ao impacto na concentração de mercado.

Dois estão com a rede gaúcha Asun. Inicialmente, seriam três mais o Nacional de Gravataí, mas o ponto comercial de Viamão não foi liberado pelo dono do imóvel. A venda foi desfeita, segundo revelou o Minuto Varejo.