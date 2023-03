Atacadão ganha mais seis lojas no RS em nova leva de conversões

As unidades ficam em Porto Alegre, Santo Ângelo, Lajeado, Santa Cruz do Sul, Pelotas e Novo Hamburgo e abriram nesta terça-feira (28) com a fachada e as cores da nova bandeira.



"O Rio Grande do Sul é uma região estratégica para o Atacadão", garante o Marco Oliveira, CEO da rede, por nota.

Dentro das reformulações e revisões de estrutura, o Carrefour desocupou área de parque logístico em Nova Santa Rita que era usada pelo BIG.

A bandeira chegou a 21 lojas e dois atacados de entrega no Estado. Os pontos têm, em média, 3 mil metros quadrados de área de vendas, entre 14 e 20 checkouts, estacionamento e somam total de mais de 1,3 mil funcionários diretos e indiretos.

São cerca de 9 mil itens nas lojas, que vão desde mercearia, bebidas e cuidados pessoais a artigos de limpeza.

A bandeira do atacado soma 329 unidades de autosserviço e 33 atacados de entrega pelo País.

Confira as lojas que passaram de Maxxi Atacado a Atacadão: