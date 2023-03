Atacadão, atacarejo do Carrefour, abre mil vagas em 11 cidades do RS

A bandeira de atacarejo do grupo Carrefour no Brasil abriu mil vagas de emprego no Rio Grande do Sul. São ofertas em 11 cidades gaúchas parra unidades do Atacadão. As filiais fazem parte do processo de transformação de bandeiras do ex-grupo BIG, como hipermercados e Maxxi Atacado.

São postos de emprego para Alvorada, Gravataí, Lajeado, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo, Sapiranga, Sant’Ana do Livramento, Pelotas, Porto Alegre e Uruguaiana.

O novo estoque de postos deve ampliar em 20% o quadro que atua na rede da bandeira no Estado, que soma quase 5 mil pessoas no quadro atual, segundo a empresa.



A rede atende pequenos comerciantes, serviços de alimentação e consumidores finais que cada vez mais buscam este tipo de loja que opera com volume e preços com proposta de oferta de mais descontos.

As vagas abrangem funções operacionais a postos de liderança de setor, desde empacotador, auxiliar de depósito, auxiliar de cozinha, operador de empilhadeira e auxiliar de manutenção: necessário ter o ensino fundamental completo, operador de caixa, repositor, atendente e fiscal de prevenção de perdas e técnico de manutenção.

O processo de seleção começou nessa segunda-feira (20) e vai até 31 de março, de segunda à sexta-feira, às 9h.

Os interessados devem comparecer ao endereço da região que gostaria de atuar com currículo impresso e documentos pessoais (RG, CPF e Carteira de Trabalho) ou enviar o currículo para [email protected] , colocando no título a cidade de interesse.

Confira os endereços onde ocorrem a seleção do Atacadão: