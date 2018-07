Entidades repudiam ameaças contra jornalistas

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), a Associação Nacional de Editores de Revista (Aner) e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) divulgaram, ontem, nota de repúdio a ameaças feitas por internautas contra jornalistas da revista Época.

Na sexta-feira, a revista publicou em seu site reportagem sobre o funcionamento do maior grupo de propagação de ódio na internet brasileira. De acordo com a publicação, esse grupo atualmente se articula por meio do fórum de discussão chamado Dogolachan, que tenta se manter anônimo.

Após a publicação da reportagem, os autores do texto passaram a receber ameaças.

"A Abert, a ANJ e a Aner repudiam tais ações, que têm a intenção de tentar calar e intimidar a imprensa. Os profissionais e veículos de comunicação continuarão a cumprir sua principal missão - a de informar a sociedade sobre fatos de interesse público", diz trecho do comunicado divulgado pelas entidades, que pedem também às autoridades competentes a identificação e punição dos responsáveis pelas mensagens.

O fórum Dogolachan foi criado por Marcelo Valle Silveira Mello (que já foi condenado por racismo na internet no Brasil) e Emerson Eduardo Rodrigues. Segundo a revista, a Polícia Federal considera ambos os grandes articuladores da maior rede de ódio que atua há ao menos uma década no Brasil. Eles chegaram a ser presos em 2012, mas foram beneficiados por um então vácuo na legislação brasileira para crimes cometidos na internet.

O grupo costuma apostar em conteúdo com grande apelo dos internautas, como apologia à pedofilia ou ataques racistas. Seus alvos costumam ser personalidades conhecidas, como o deputado federal Jean Wyllys, à esquerda, até a advogada Janaína Paschoal, à direita.

Ainda de acordo com a reportagem, o grupo tenta ganhar dinheiro com as ações, com a implantação, por exemplo, de mecanismo de captação de recursos em seus sites.