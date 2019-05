Joice Hasselmann projeta votar reforma da Previdência até o fim de junho

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), líder do governo Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, espera concluir a tramitação da proposta da Previdência na Câmara antes do recesso de julho. Em entrevista ao, Joice reconheceu que a articulação política da base ainda não está consolidada e, diante disso, vê com preocupação a possibilidade de redução dessa estimativa de economia. Leia a entrevista na íntegra