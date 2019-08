Chuva aparece pela primeira vez na 42ª Expointer

Tempo ficou chuvoso no parque e visitantes tiveram de usar guarda-chuvas e capas CLAITON DORNELLES /JC

Depois de sete dias ensolarados, muitos com temperaturas acima dos 30°C, a chuva fez sua primeira aparição na 42ª Expointer neste sábado (31). Embora a precipitação fosse fraca durante o período da manhã, visitantes e expositores da feira tiveram que usar guarda-chuvas e capas para circular pelo Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. (veja no fim do texto serviço de como ir e ingresso)

Segundo o Climatempo, o clima deve ser chuvoso na região de Esteio durante todo o sábado, com temperaturas entre 14°C e 18°C. Já o domingo (1), último dia da 42ª Expointer, deve ser um pouco mais frio, com temperaturas entre 11°C e 17°C, e previsão de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado.

O tempo chuvoso e frio neste fim de semana pode atrapalhar a expectativa de repetir a grande visitação dos dois primeiros dias da 42ª Expointer. No último domingo (26), atingiu-se o recorde de público para um único dia na feira, quando 93.585 pessoas entraram no parque Assis Brasil. Até sexta-feira (30), 316.559 visitantes já circularam pela feira, segundo o governo do Estado.

> VÍDEOS JC: 5 dicas para quem quiser aproveitar o último fim de semana:

Entrada no parque e ingressos:

Entrada: 8h às 20h30 para pedestres (portões 2, 3 e 6) e até as 20h para veículos visitantes.

Ingressos: individual custa R$ 13,00, estudantes e idosos pagam R$ 6,00, crianças até seis anos e idosos acima de 65 anos não pagam entrada. O estacionamento de veículos é R$ 32,00. Já motos não são permitidas.

Atenção: Tem ponto de venda de ingresso na estação Mercado das 8h às 18h.

Como chegar ao parque:

De Trensurb:

Valor da passagem: R$ 4,20 (a empresa sugere que o usuário compre a passagem de volta antecipadamente).

Horário de operação dos trens: das 5h às 23h20. Durante os finais de semana da Expointer, haverá viagens extras. Serão 46 viagens a mais nos sábados e 89 nos domingos, com intervalos de sete minutos nos horários de maior movimento. Nos dias úteis, a operação segue os horários normais.

De carro:

> Saindo de Porto Alegre/Canoas:

Pela BR-448, saindo de Porto Alegre, no km 4, há um acesso direto aos portões do parque. A rota é a mais indicada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) devido ao menor fluxo de trânsito.

Pela avenida Guilherme Schell, por dentro de Canoas, é só costear a linha do Trensurb até o acesso aos portões do parque.

Pela BR-116, acessar a via lateral antes da Petrobras e seguir até a rótula em frente ao portão principal da Petrobras. Contornar a rótula e seguir as orientações das placas indicativas.

Pela BR-116, seguir pela pista principal da rodovia, passar em frente ao parque de exposições – o acesso ao parque sob o viaduto estará fechado na maior parte do dia – e seguir pela via lateral até o viaduto da RS- 118 (km 254). Neste local, fazer o retorno e acessar a via lateral no outro sentido, onde haverá placas indicativas de acesso aos portões.

Da região do Vale dos Sinos:

Pela BR-116, seguir pela pista principal passando sobre o viaduto de acesso a Esteio, seguir até a saída da BR-116 para a avenida Guilherme Schell (em frente ao parque), cruzá-la e seguir à esquerda para o acesso aos portões.

Pela BR-116 (via lateral), acessar a pista principal, cruzar o viaduto ou continuar pela via lateral seguindo até a rótula (sob o viaduto) e seguir pela avenida Guilherme Schell, passando em frente ao parque para acessar o portão 15.