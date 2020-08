Rio Grande do Sul tem mais 40 mortes por Covid-19; total de vítimas chega a 3.275

Mais 40 óbitos associados ao novo coronavírus foram registrados no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (27). As vítimas tinham entre 38 e 99 anos e eram residentes de 23 municípios gaúchos, a maior parte de Porto Alegre, com 11 mortes, e de Santa Cruz do Sul, com outras três. O total de mortes pela Covid-19 no Estado é de 3.275.

Na capital gaúcha, cidade com o maior número de vítimas no Rio Grande do Sul, a prefeitura de Porto Alegre confirmava 650 óbitos até o fim da tarde desta quinta.

O boletim diário da Secretaria Estadual de Saúde (SES) também atualizou o número de infecções pelo vírus. Foram 2.529 novos casos nas últimas 24 horas. O número total de casos confirmados da doença soma 118.315.

Segundo a SES, já são 107.084 pacientes recuperados no Estado, o que representa 91% dos casos.