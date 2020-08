Após protesto, donos de quadras esportivas são recebidos por presidente da AL

ato realizado em frente ao Palácio Piratini nesta quinta-feira Depois um(27), proprietários de quadras esportivas de diferentes regiões do Estado foram recebidos pelo presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo (PP) e pelo secretário estadual do Esporte e Lazer, Francisco Vargas. O objetivo da categoria era pressionar o governo gaúcho para permitir a reabertura dos negócios, fechados há mais de cinco meses por conta da pandemia do novo coronavírus.

Os empresários pedem a retomada das atividades ainda em setembro. Nesta semana, a União Estadual de Quadras Esportivas, entidade que representa o setor em 27 municípios gaúchos, entregou ao governo do Estado sugestão de protocolo para o funcionamento dos negócios. "Muitos espaços são ao ar livre, com muito espaço. Por que não podemos funcionar a exemplo do que ocorre com as academias?”, questionou o proprietário da Rio Grandense Esportes, Bruno Carrão da Silva, e um dos presentes no ato da categoria.

Polo prometeu aos empresários se empenhar junto ao Piratini para tentar acelerar a reabertura das quadras esportivas, seguindo os protocolos de segurança sanitária. "Vamos reforçar o pedido junto ao governador, vamos nos somar a essa luta”, disse Polo em frente à Assembleia.