Governo libera R$ 1,2 milhão para Apaes e paga penúltima parcela da dívida com municípios

Para qualificar o atendimento a pessoas com espectro autista e capacitar os profissionais que auxiliam no tratamento desse grupo, o governo do Estado anunciou nesta quinta-feira (27) o repasse de R$ 1,2 milhão para enfrentamento à Covid-19 e ações específicas das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes).

No total, 60 Apaes - 37 delas sob gestão estadual- receberão R$ 20 mil para investir em ações que melhorem o atendimento e a qualidade de vida dessa parcela da população. Os recursos também serão aplicados na compra de equipamentos de proteção individual (EPIs) e qualificação de funcionários que tratam de autistas.

De acordo com a secretária de Saúde do Estado, Arita Bergmann, o governo gaúcho transformou em política pública a prioridade de atendimento a pessoas com espectro autista.

Ainda na área da saúde, o governador Eduardo Leite confirmou o repasse da penúltima de 16 parcelas da dívida do Executivo com os municípios. Foram R$ 13,5 milhões liberados para quitar obrigações de governos anteriores na área da saúde. Os recursos são destinados a hospitais públicos municipais e ao programa que beneficia pessoas com necessidades especiais.

A dívida, anunciada no ano passado, é de R$ 216 milhões, e os pagamentos regularizados garantem a prestação dos serviços à população que utiliza o Sistema Único de Saúde (SUS), ainda mais necessários nesse momento de enfrentamento à pandemia da Covid-19. "A regularização é fundamental para garantir a prestação de serviços", disse Leite.

Nesta sexta-feira (28), o airatini libera ainda R$ 43 milhões para custear programas municipais na área da saúde, como a Estratégia da Saúde da Família (ESF), a Política Estadual de Incentivo para Qualificação da Atenção Básica (Pies) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).