Corinthians fecha direitos do uso do nome para Arena com a Hypera Farma

A "novela" acabou. Seis anos após a inauguração de seu estádio, o Corinthians fechou a venda dos direitos do uso do nome da Arena Corinthians com a Neo Química, empresa subsidiária da Hypera Farma.

A empresa farmacêutica possui diversos produtos e marcas sob sua gestão, mas a Neo Química, que já estampou o uniforme do time como patrocinador máster, é a escolhida para dar nome ao estádio corintiano conforme seja firmado o acordo.

O valor da transação é mantido em sigilo, mas foi fechada na faixa de R$ 300 milhões a R$ 350 milhões. No entanto, o contrato com a empresa possui diversos "gatilhos" que podem gerar mais dinheiro ao clube, dependendo da presença de público no estádio, entre outros fatores.

O contrato com a Neo Química para os "naming rights" da Arena é de aproximadamente 20 anos. Erguido na zona leste de São Paulo, o estádio corintiano foi inaugurado em maio 2014, às vésperas da Copa do Mundo, tendo servido de palco para o jogo de abertura do Mundial e da semifinal entre Argentina e Holanda, entre outros jogos.