Ministra chega com a missão de amenizar a crise arrozeira

Rafael Vigna

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, chega nesta quinta-feira (29) ao Parque de Exposições Assis Brasil em meio a um turbilhão de reivindicações dos arrozeiros gaúchos. Acuados pela perda da rentabilidade na lavoura e afundados em dívidas que podem ultrapassar a casa de R$ 2,5 bilhões, segundo estimativas de entidades representativas, os produtores esperam por um sinal verde na renegociação dos débitos de longo prazo e na prorrogação das parcelas do PSI (Programa de Sustentação do Investimento) até o fim dos contratos.

Para não chegar ao Estado de mãos abanando, a ministra esteve reunida com a equipe econômica, ontem, em Brasília, com o objetivo de definir o anúncio de medidas capazes de amenizar a crise enfrentada pelo setor no Rio Grande do Sul.

Por isso, entre as primeiras agendas oficiais de Tereza Cristina, em Esteio, após a abertura oficial do Pavilhão da Agricultura Familiar, estão um almoço na Farsul, às 12h, e uma reunião com a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), às 14h, quando poderá ser revelado um pacote de socorro à cadeia produtiva. Pelo menos, esta é a expectativa de lideranças setoriais e políticas com interlocução direta no ministério. "Teremos a missão de transformar a lavoura de arroz em uma lavoura rentável. Do contrário, ela deixará de existir", pressiona o líder da FPA, deputado federal Alceu Moreira (MDB-RS).

O presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Gedeão Pereira, afirma que a entidade trabalha em cima de dois pleitos e, recentemente, apresentou estudos a respeito do funding (novo empréstimo para unificar empréstimos anteriores em uma só dívida) necessário para solucionar a solvência do setor arrozeiro para o próximo plantio. O dirigente diz que a medida também seria aplicável para uma parcela da soja na Metade Sul. "Se resolvermos o problema do arroz já estaríamos bastante satisfeitos", pondera.

Entre as demandas, o destaque é a rolagem da dívida de longo prazo. A extensão pretendida vai de 12 a 15 anos, com juros inferiores a 8% ao ano. Para o PSI, plano que impulsionou a venda de máquinas e implementos agrícolas no Brasil, na prática, explica Gedeão Pereira, muitos contratos firmados, principalmente, pelos bancos de fábrica, hoje em dia apertam os produtores. Em alguns casos, a inadimplência gera inclusive a retirada das máquinas. "Estamos na expectativa de que algum tipo de anúncio a ministra trará. O produtor sempre é um excelente pagador de contas, desde que tenha grãos. Tivemos muitas dificuldades climáticas no ciclo passado. O excesso de chuvas castigou muitas lavouras de arroz e baixou a produtividade, que já vinha afetada pelos custos de produção", analisa.

O Secretário Estadual da Agricultura, Covatti Filho, antecipa que a ministra é conhecedora das reivindicações e foi avisada de que encontrará uma pressão bastante articulada a partir do momento em que ingressar pelos portões do Parque de Exposições Assis Brasil. "Falei com a ministra por telefone e temos uma série de reivindicações, todas elas dependem da equipe econômica. Vai depender do diálogo entre ministros para recebermos a boa notícia que esperamos", revela o secretário.