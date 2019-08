Federasul aposta em otimismo com o País

A expectativa positiva e o otimismo que têm norteado o ano de 2019 para o agronegócio gaúcho foram apontados pela presidente da Federasul, Simone Leite, como um dos destaques da Expointer deste ano. "Na feira do ano passado, havia um clima muito hostil, até em função das eleições. Agora, estamos atravessando um momento de boas perspectivas em todos os segmentos e regiões como algo real que pode se concretizar em termos econômicos", disse a dirigente, durante visita à Casa JC na Expointer

Simone destacou que esse clima de otimismo se mantém, apesar da influência do cenário internacional, como a alta do dólar e os altos custos de produção. Segundo a dirigente, "tem mais dinheiro circulando na economia, com resultados concretos dos governos federal e estadual". Simone frisou que os governos não podem atrapalhar e devem deixar que os produtores rurais, investidores e empresários façam sua parte, facilitando vida do produtor rural. "São muitos os entraves e burocracia excessiva".

Sobre a tensão entre o governo brasileiro e líderes da União Europeia, Simone disse que é determinante o posicionamento de nossos dirigentes a nível nacional, ministro do meio ambiente e do poder executivo também. "O Presidente da República teve um susto nas últimas semanas, mas mudou a postura e isso tudo tem um reflexo. Nossa expectativa é de que não tenha repercussão efetiva na safra e no que virá no próximo ano".