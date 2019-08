O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e três cooperativas gaúchas assinaram, na tarde desta quarta-feira (28/8), contratos de financiamento no valor de R$ 119 milhões. A cerimônia de assinatura, que contemplou as cooperativas Central Gaúcha, Dália Alimentos e Nova Aliança, contou com a presença do governador Eduardo Leite.