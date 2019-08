Problemas no fornecimento de energia dentro do parque do Expointer, na noite de terça-feira (27), estão preocupando expositores, já que vendas foram perdidas em alguns estandes onde a aceitação de pagamento em cartão foi prejudicada.

O maior temor é de que os problemas se repitam no final de semana, quando aumenta significativamente o número de pessoas no parque.

O subsecretário do Parque de Exposições Assis Brasil, José Artur Martins, alega que o problema foi em uma estação da RGE fora do parque, deixando a energia em meia fase em diversos pontos e até totalmente sem abastecimento durante cerca de três minutos. No entanto, a RGE, que é fornecedora de energia local, diz que a interrupção ocorreu por problemas internos do parque, sem gerência ou responsabilidade da companhia.