Case IH aposta em mais luzes para facilitar o trabalho noturno

Apresentando nacionalmente pela primeira vez na Expointer, a nova versão dos tratores Puma, da Case IH, tem um diferencial curioso. Ainda que os destaques e inovações técnicas mais importantes sejam itens como o novo fluxo hidráulico de 180l/min, 20% maior do que o modelo anterior, que permite ao produtor trabalhar com plantadeiras e implementos maiores e com mais velocidade em manobras, uma novidade curiosa chama a atenção no novo modelo. O trator conta com 12 luzes de LED, divididas entre a parte dianteira e traseira do equipamento, o que permite mais visibilidade em operações noturnas. "O modelo anterior tinha apenas oito lâmpadas e não eram de LED. Essas 12 novas lâmpadas oferecem condições muito melhores para o trabalho noturno", explica Bruno Belorini, especialista de Marketing de Produto da Case IH.