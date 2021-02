Azul retoma operação em três cidades gaúchas depois de 10 meses

A partir desta segunda-feira (01) a Azul voltou a atender as cidades de Caxias do Sul, Santo Ângelo e Uruguaiana, no interior do Estado. As viagens acontecerão com mudanças adotadas em razão da pandemia de Covid-19. Entre elas, o desembarque, que agora é realizado por fileiras, evitando aglomerações durante a saída da aeronave.

Em Caxias do Sul o primeiro pouso ocorreu por volta das 15h. O avião recebeu o tradicional banho e os passageiros foram recepcionados por parte da equipe da companhia aérea. A cidade da Serra terá voos quatro vezes por semana partindo do aeroporto Hugo Cantergiani e indo para Viracopos, em Campinas (SP). As viagens acontecerão nas segundas, quartas, sextas e domingos e serão realizadas com aeronaves que possuem capacidade para transportar até 118 passageiros.

Já os voos partindo e chegando de Santo Ângelo e Uruguaiana terão como destino Porto Alegre e serão cumpridos três vezes por semana, com aeronaves que contam com 70 assentos.

Em Santo Ângelo, o avião aterrissou no Aeroporto Regional Sepé Tiaraju por volta das 15h50min. Uma cerimônia realizada pela Prefeitura marcou a retomada e ampliação dos voos da cidade para Porto Alegre. Em Uruguaiana, aterrissou às 16h40, na pista do Aeroporto Rubem Berta, a aeronave que marcou a retomada do voo ligando a fronteira oeste à Capital do Estado.

"Com a reabertura dessas bases, ampliamos a oferta de voos, oferecendo mais opções de destinos para os gaúchos", destaca Vitor Silva, gerente de planejamento de malha da Azul.

A empresa aérea comunica que as três cidades passarão a ter operações diárias para Porto Alegre a partir do mês de março e afirma que reforçou a limpeza de suas aeronaves a cada voo e à noite, seguindo os protocolos sugeridos pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, na sigla em inglês) e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A Azul tem orientado os passageiros a realizarem o check-in pelo aplicativo e, para aqueles que precisam despachar a bagagem, a sugestão é que façam o uso das bancadas digitais de autoatendimento, em que o próprio passageiro etiqueta sua bagagem sem contato com a tela dos tablets.