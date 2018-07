Um passeio pela maior cascata da China

É claro que o destino principal dos turistas estrangeiros na China são as grandes cidades, especialmente Pequim, Shanghai e Hong Kong. Uma província em especial, Guizhou, porém, também pode entrar no roteiro de quem vem à Ásia com mais tempo e busca o contato com a natureza.

Distante cerca de 120 quilômetros da capital, Guiyang, a Huangguoshu é o destaque de uma região cercada de montanhas, florestas nativas e abriga a maior cascata da Ásia. É um dos destinos preferidos dos chineses em suas viagens internas. Com quase 80 metros de altura e 101 metros de largura, a cascata tira o fôlego dos visitantes. O passeio pelo parque inclui a possibilidade, inclusive, de passar por baixo da cascata, atravessando uma gruta de onde se vislumbra e se sente toda a força da natureza.

Com 18 quedas d'água, o parque de Huangguoshu figura no Guinnes Book como o maior conjunto de cataratas do mundo. A cidade de Anshun, onde fica o parque, conta com um total de 110 cataratas espalhadas por seu território. Um paraíso para os amantes da natureza. E além das belezas naturais ainda conta com uma área com 3 mil bonsais.