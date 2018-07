No programa sobre Finanças&Investimentos, a pergunta "existe bolha no mercado de criptomoedas?" é o tema da conversa com a colunista do Mercado Digital e repórter de Tecnologia do, Patricia Knebel, que comenta a entrevista que fez com Fernando Ulrich, do grupo XP, sobre os negócios de moedas digitais. Ulrich admite que houve excessos nos valores das moedas. Confira aqui a entrevista completa e assista ao vídeo