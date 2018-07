STF suspende efeitos de ação trabalhista de R$ 17 bilhões contra Petrobras

Agência Brasil

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu uma liminar (decisão provisória) pedida pela Petrobras para suspender os efeitos de uma derrota judicial sofrida pela empresa no Tribunal Superior do Trabalho (TST), cujo impacto para os cofres da empresa pode chegar a R$ 17 bilhões.

Em 21 de junho, o plenário do TST decidiu, por 13 votos a 12, que os funcionários da Petrobras têm direito ao pagamento de adicionais salariais definidos em um acordo coletivo assinado em 2007, beneficiando cerca de 50 mil empregados.