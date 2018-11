O Debut da AABB Porto Alegre

O baile de debutantes da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) Porto Alegre reuniu um grupo de 12 meninas que foram apresentadas à sociedade na noite do sábado passado, nos salões da AABB. Recepcionadas em um cenário de flores, painéis de LED e escadarias, as garotas tiveram a acolhida de Renato Innig Zimmermann e Cybele Aydos Marcondes em uma noite memorável para o bonito grupo de jovens que, após as valsas, seguiram para a festa jovem comandada pelo DJ Ivan Aune. A página de hoje traz os registros das garotas feitos por José Padilha.