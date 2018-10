Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Ivan Mattos

Clubes

Edição impressa de 26/10/2018. Alterada em 26/10 às 01h00min Confraria em festa

Cristina e Albert Abuabara

/MARIANA CARLESSO/JC

A Confraria União Off Road teve festa comemorativa pela passagem de seus 15 anos de atividades não só para celebrar sua história de trilhas e caminhos fora da estrada, mas também os tantos anos de convivência e parceria de um grupo que se manteve unido e recebeu novos integrantes entusiasmados ao longo do tempo. O Depósito 1 serviu de local de encontro para o jantar dançante animado pela música da banda Lado B. Agora, as expectativas se voltam para o próximo passeio durante o feriadão no começo de novembro que seguirá em direção ao litoral catarinense.

Expectativas

Bruna Soldeira Terres, da AABB

/RODRIGO PACHECO/DIVULGAÇÃO/JC

O Debut da AABB Porto Alegre marcado para a noite deste sábado reunirá 11 meninas mais a representante do Grêmio Náutico União, na noite de longos brancos e gravatas pretas que apresentará as meninas para a sociedade em cenário com telão de LED, muitas flores e espaços reservados para as fotos. Logo em seguida ao cerimonial, as valsas com os pais, pares e familiares dará continuidade ao baile seguido de festa jovem.



Revival

Os anos 1980 serão revividos em mais uma edição da festa Back to the 80's, sucesso do Grêmio Náutico União. A década dos mullets, dos passinhos nas pistas de dança, de Madonna e Michael Jackson, estará de volta ao Salão Épico da sede Alto Petrópolis, no dia 10 de novembro. A balada fica por conta da Banda Disco Vinil, a partir das 21h30min, com os participantes convidados a entrar no clima vestindo roupas coloridas e na moda da época.

Causa rosa

Maira Caleffi

MARIANA CARLESSO/JC

O Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, Imama-RS, completou 25 anos com jantar festivo, no Porto Alegre Country Club, com a participação das palestrantes voluntárias desfilando seus novos uniformes, números de dança e leilão de uma obra de arte de Bianca Santini conduzido por Paulo Gasparotto. A médica Maira Caleffi e a advogada da entidade, Cíntia Seben deram a acolhida da noite cuja renda reverteu em benefício das atividades na luta e prevenção do câncer de mama e para a revitalização do mamamóvel que realiza os exames em locais que não são atendidos pelo sistema de saúde.



Kids na cozinha

Em breve, os pequenos cozinheiros terão oportunidade de mostrar seu talento e se divertir durante mais uma edição do curso Kids na Cozinha D'Elas, promovido pela confraria União D'Elas. As aulas serão nos dias 13 e 20 de novembro, no Centro Gastronômico do União e a bagunça será comandada pela chef Betina Oliveira e as crianças serão divididas por faixa etária e as inscrições estão abertas na secretaria do clube.