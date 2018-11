Prêmio Mérito Lojista será entregue em dezembro

O varejo gaúcho conhecerá na noite de 13 de dezembro os cases destaque no ano de 2018, em mais uma edição do Prêmio Mérito Lojista. A solenidade será às 19h30min na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. Realizado anualmente, o evento está na sua 31ª edição. Nesta oportunidade, cerca de 40 empresas do varejo e personalidades destacadas por suas atuações em seus segmentos serão reconhecidos pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS), entidade promotora da atividade.

O diretor de operações do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, será um dos homenageados do Mérito Lojista com o prêmio Personalidade Gestão 2018. A informação é do presidente da FCDL, Vitor Koch, que visitou nesta quarta-feira a direção do JC.

Koch observa que este é um ano importante para o setor, uma vez que a confiança do empresariado deve retornar em razão da renovação da política. Em consequência, com mais confiança dos empresários, boas oportunidades de investimentos podem surgir e a economia voltar a crescer, avalia o dirigente da FCDL.