Sogipa rumo a Tóquio

No lançamento de mais uma etapa do projeto olímpico da Sogipa, o clube apresentou a ideia de classificar cinco atletas, de duas modalidades diferentes para conquistar mais duas medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. O convidado especial da manhã, o velejador Lars Grael fez uma palestra motivacional contando sua trajetória e entusiasmando os atletas presentes com seus exemplos de superação após o acidente que sofreu no mar. A Sogipa detém o título de único clube gaúcho com medalhas olímpicas, quatro nas últimas três Olimpíadas. Carlos Wüppel, o presidente sogipano falou sobre os custos de uma medalha olímpica e o incentivo que o fato traz aos atletas iniciantes.