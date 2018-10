Programação diversificada

A semana será movimentada no Grêmio Náutico União por conta das próximas festas e encontros que ocorrerão a partir da sexta-feira, 19 de outubro. No começo da noite de sexta, os integrantes da Confraria União Off Road irão comemorar os 15 anos de suas aventuras fora da estrada com um jantar dançante, no Depósito 1 com a Banda Lado B como a atração principal da festa. Na mesma noite, a partir das 23h, as debutantes de 2018 reencontrarão amigos e convidados no Pós-Debut, no Salão de Festas, com o Funk do Bem de DJ Cabral. Destinada à garotada entre 14 e 17 anos, a festa tem ingressos à venda nas secretarias do clube e nas lojas CI Intercâmbio (Zona Sul e Moinhos de Vento).