Novas embalagens retornáveis

A Coca-Cola Brasil, que, no Rio Grande do Sul e em outros sete estados do é distribuída pela FEMSA - gigante mexicana de bebidas, que comprou a Vonpar em setembro de 2016 - investiu R$ 100 milhões para unificar o formato das garrafas pets retornáveis de seus refrigerantes (Coca-Cola, Coca-Cola Sem Açúcar, Fanta Uva, Fanta Laranja, Fanta Guaraná, Sprite e Guaraná Jesus). Até então, havia um modelo diferente para cada marca, porque o rótulo não era destacável. Agora, a cada volta à fábrica, a embalagem 100% reciclável poderá ser envasada de novo com qualquer produto da marca e receber um novo rótulo de papel destacável. A solução é pioneira entre os fabricantes do sistema Coca-Cola no mundo e o plano é fazer uma padronização nacional em até dois anos.

Na Festa da Música

A Harman do Brasil, líder mundial no segmento de áudio, cuja fábrica brasileira fica em Nova Santa Rita, estará presente na 14ª edição da Festa Nacional da Música, nos dias 22 e 23 deste mês, em Bento Gonçalves. A empresa marcará presença com uma exposição de produtos no Hotel Dallònder onde irá promover também vários workshops.

Projeto integrador

O Tecon Rio Grande, terminal de contêineres do Grupo Wilson Sons, está recebendo alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RS para o Projeto Integrador. Nele, graduandos de Engenharia Mecânica adquirem experiências práticas na área de gestão da manutenção, realizam monitoramento em campo e estudam dados do terminal de contêineres.

O Circuito Ceasa

O Circuito Ceasa Mercedes Benz chega a Porto Alegre hoje trazendo tecnologia a motoristas, transportadores e operadores das centrais de abastecimento da região para que possam conhecer soluções sobre rodas e fazer negócios, bem como auxiliar nos desafios logísticos. No local, haverá ainda a apresentação de um baú de alumínio, que pode pesar de 200 kg a 250 kg menos do que um de aço.

Convenção da AGV

Mais de 400 empresários estarão reunidos na 6ª Convenção da AGV, que acontece no próximo final de semana em Restinga Seca e terá como tema "Comunicação e soluções tecnológicas - as ferramentas da proximidade". Os candidatos ao Governo do Estado, Eduardo Leite e José Ivo Sartori, estarão no dia 20 e entre os palestrantes Otélio Drebes, Alexandre Prates, Oscar Frank e Gustavo Bozzetti. Já Bruna Lombardi é a atração de sexta, falando sobre felicidade.

Construção de marcas

O Instituto by Brasil (IBB), em parceria com o Sebrae/RS, irá promover amanhã de manhã na Assintecal de Novo Hamburgo uma palestra (gratuita) sobre design e cores na construção do posicionamento de marcas no cenário atual com o publicitário e empreendedor Maico Steffen, destinada a micro e pequenas empresas. Ele antecipou que vai trazer cinco dicas fundamentais para fixar a marca.

Cardápio vegano para seminário

O Mule Bule, empresa de catering empresarial, estará em São Paulo hoje e amanhã, preparando um cardápio 100% vegano para os intervalos do seminário Qualidade do Ar nos Centros Urbanos, organizado pela Capacità e realizado pelo WRI Brasil em parceria com OpenAQ. É na metrópole paulista, uma das cidades brasileiras com maior índice de poluição do ar. A programação prevê debates sobre a influência da qualidade do ar na saúde e economia, a governança das políticas de qualidade do ar no Brasil, bem como a apresentação dos dados mais recentes disponíveis e de projetos de soluções já implementados.